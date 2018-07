Heiß und sonnig mit einzelnen Gewittern: Das sind die Wetteraussichten für die Region

Kassel/Göttingen. Der Sommer macht in den kommenden Tagen in Hessen seinem Namen alle Ehre - allerdings begleitet von einer geringen Gewitterwahrscheinlichkeit.

So wird das Wetter in Nordhessen

Dennoch locken Temperaturen bis knapp 30 Grad ins Freibad oder an den Badesee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Einzelne Gewitter mit Starkregen könnten am Samstag- und Sonntagnachmittag das Bild ein wenig trüben, doch sehr wahrscheinlich ist das laut DWD nicht.

Tagsüber gibt es am Samstag und Sonntag vielerorts das perfekte Freibadwetter, nachts wird es dann aber deutlich kühler: In Nordhessen können die Temperaturen bis auf 10 Grad fallen, außerdem kann es Nebel geben - so verschafft die Nacht aber immerhin eine Abkühlung und frische Luft.

Zum Wochenbeginn wiederholt sich das Ganze erneut: Der Montag beginnt mit niedrigen zweistelligen Temperaturen in der Nacht, die strahlende Sonne sorgt jedoch schnell für bis zu 28 Grad in Nordhessen. Am Nachmittag gibt es erneut eine geringe Wahrscheinlichkeit von einzelnen Gewittern.

So wird das Wetter in Südniedersachsen

In Südniedersachsen ist es etwas kühler als in Hessen, was auch an feuchter Nordseeluft liegt, die von Nordwesten über das Land zieht. In Südniedersachsen ist es am Samstag heiter, sonnig und bis zu 26 Grad warm. Immerhin gibt es hier keine Gefahr von Unwettern, einzig im Bergland kann es regnen.

In der Nacht zu Sonntag klart sich der Himmel auf, die Temperatur fällt auf 9 bis 12 Grad. Dank der strahlenden Sonne am Sonntag wird es aber schnell wieder bis zu 26 Grad warm. Zu Beginn der Woche wird es mit 27 Grad etwas wärmer, vereinzelt verdecken allerdings Wolken die Sonne.

Die schönsten Badeseen

Die Aussichten für den Rest der Woche in Südniedersachsen und Nordhessen ähneln sich: Es bleibt mit um die 25 Grad warm, die Sonne wird jedoch immer öfter von Wolken verdeckt. Aber erst am Freitag steigt in der Region wieder die Wahrscheinlichkeit von Regen.

(mit dpa)

