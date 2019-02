Das Wetter in der Region: Es bleibt mild und sonnig - aber nicht lange

In der Region bleibt das Wetter in der kommenden Woche mild und sonnig. Zum Ende der Woche wird es aber wieder kühl und regnerisch.

Milde Temperaturen erwarten Meteorologen zum Wochenstart in unserer Region. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, wird es zum Start in die neue Woche bei viel Sonnenschein bis zu 16 Grad warm. Am Sonntag werde der Tag bereits sonnig und trocken, doch die Temperaturen liegen nur bei 8 bis 12 Grad. Milder werde es am Montag mit bis zu 15 Grad und am Dienstag mit bis zu 16 Grad.

So wird das Wetter in Nordhessen

In Kassel, Frankenberg und Schwalmstadt ist es am Samstag und Sonntag bei etwa 10 Grad noch frisch. Nachts kann es bei minus 2 Grad zu leichtem Frost kommen. Ab Montag steigt die Temperatur dann auf 16 Grad, am Mittwoch werden sogar 17 Grad erreicht. Dabei bleibt es sonnig und trocken.

In Witzenhausen werden am Wochenende bis zu 12 Grad erreicht. Die neue Woche startet leicht bewölkt bei 16 Grad. Schönster Tag der Woche wird dort der Mittwoch bei 17 Grad und viel Sonne.

Ab Freitag kommt es in Nordhessen vermehrt zu Regen, die Temperatur sinkt auf 3 bis 8 Grad.

So wird das Wetter in Südniedersachsen

In Northeim, Hann.Münden und Göttingen wird es bereits am Wochenende etwas wärmer. Die Temperatur liegt bei 12 Grad. Bis Mittwoch steigt sie dann auf bis zu 16 Grad, dabei ist es leicht bewölkt.

Auch in Südniedersachsen verschlechtert sich das Wetter zum nächsten Wochenende. Es wird regnerisch und bei bis zu 9 Grad merklich kühler.

Bilanz der Meteorologen

"Der Frühling scheint sich bereits eine Woche vor meteorologischem Frühlingsanfang bei uns einnisten zu wollen", meinte die DWD-Meteorologin Magdalena Bertelmann angesichts dieser Aussichten. Am 1. März beginnt dann für die Meteorologen der Frühling.

Der Winter war einer vorläufigen Bilanz des DWD zufolge zu mild. "Der Februar war voraussichtlich der elfte Monat in Folge, der im Vergleich zur Referenzperiode zu warm war", sagte DWD-Sprecher Gerhard Lux.

Der Winter-Referenzwert aus den Jahren 1961 bis 1990 betrage 0,2 Grad und sei im Durchschnitt von Dezember, Januar und Februar um rund zwei Grad überschritten worden. Obwohl der Februar eher trocken ausfiel, erreicht der Winter insgesamt beim Niederschlag bereits 117 Prozent des Solls.

