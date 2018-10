Das Wetter in der Region: Der Sommer bleibt bis Mittwoch

Der warme Altweibersommer wird noch einige Tage in der Region bleiben. Ab Donnerstag wird es dann allerdings merklich kühler.

Nach dem frühen Nebel wird der Sonntag in der Region sonnig und niederschlagsfrei. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, dürften die Temperaturen auf Werte zwischen 21 Grad und 26 Grad steigen.

Wochenendwetter kratzt an Temperaturrekord

Am Wochenende könnte das spätsommerliche Wetter zu Temperaturrekorden führen:

Höchstwerte von bis zu 29 Grad in den Mittelgebirgen erwartet der DWD. Damit könnte es der wärmste 13. Oktober in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden, wie ein DWD-Meteorologe sagte. Am wärmsten war es an diesem Tag bisher im rheinland-pfälzischen Deuselbach. Dort wurden 27,8 Grad im Jahr 2001 gemessen.

Auch der sogenannte Dekadenrekord für den Zeitraum vom 11. bis 20. Oktober könnte laut DWD fallen. Um Temperaturen besser miteinander vergleichbar zu machen, fassen Meteorologen zehn Tage zu Dekaden zusammen. Innerhalb dieser Zeiträume ließen sich Ausreißer besser einordnen, erklärte der DWD-Experte. Für die zweite Oktoberdekade hält das bayrische Bad Reichenhall den Rekord. Am 18. Oktober 2000 wurden dort 28,9 Grad gemessen.

Der absolute Oktoberrekord jedoch werde wohl nicht fallen, sagte der DWD-Meteorologe. Am 7. Oktober 2009 zeigte das Thermometer im baden-württembergischen Müllheim 30,9 Grad an.

So wird das Wetter in Nordhessen

Die Nacht zum Montag bleibt in Kassel und Frankenberg meist gering bewölkt. Regen dürfte kaum fallen. Die Temperaturen sinken laut DWD zwischen 11 und 6 Grad. Meist weht schwacher Wind.

Der Montag zeigt sich nach Nebelauflösung zunächst mit sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her aber Wolken auf, es bleibt meist niederschlagsfrei. Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest.

Auch der Mittwoch wird in Kassel, Frankenberg, Witzenhausen und Schwalmstadt nochmal sommerlich warm. Es werden bis zu 22 Grad erreicht. Erst am Donnerstag zeigen sich in Nordhessen größtenteils Wolken am Himmel, es werden tagsüber noch bis zu 15 Grad erreicht. Am Freitag herrscht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, es wird bis zu 13 Grad warm. Am Samstag zeigt sich in Nordhessen größtenteils wieder die Sonne und die Temperaturen steigen wieder auf 16 Grad.

So wird das Wetter in Südniedersachsen

In Hann.Münden, Göttingen und Northeim bleibt es ebenfalls bis Mittwoch warm und trocken. Die Temperatur liegt am Sonntag bei 23 Grad, am Dienstag bei 21 und am Mittwoch bei 19 Grad.

Ab Mittwoch fällt die Temperatur auf 14 Grad, bis Samstag wird es dann regnerisch und wechselhaft.