Das Wetter in der Region: Unwetterwarnung vor Gewitter und Hagelschauern

Das Wetter am Wochenende wird in der gesamten Region ungemütlich. Von Korbach bis Witzenhausen, von Northeim bis Schwalmstadt sind Gewitter und Unwetter angesagt.

Aktualisiert um 14.34 Uhr: Am Samstagmittag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) amtliche Unwetterwarnungen vor starken (Schwalm-Eder-Kreis, Kreis Northeim, Werra-Meißner-Kreis, Kreis Waldeck-Frankenberg) und schweren Gewittern (Kreis Kassel) verschickt. Für den Bereich Kassel bestätigt der DWD die zweithöchste Warnstufe.

Im Laufe des Samstags kann es immer wieder zu unwetterartigen Gewittern mit schweren Sturmböen, Starkregen und Hagelschauern kommen. Hierbei sind laut Vorhersage Hagelkörner in einer Größe bis zu vier Zentimetern möglich.

Die Temperaturen steigen am Samstag auf bis zu 26 Grad in Kassel, Göttingen und Bad Karlshafen und auf bis zu 24 Grad in Großalmerode und Hessisch Lichtenau.

Der DWD warnt zudem vor lebensgefährlichen Blitzschlägen, entwurzelten Bäumen und herabstürzenden Gegenständen wie Ästen oder Dachziegeln. Während eines Gewittern sollte man sich keinesfalls im Freien aufhalten. Wie man sich bei einem Gewitter richtig und sicher verhält, haben wir hier in einem Artikel zusammengefasst.

Die Gewitterwarnung gilt derzeit bis zum frühen Sonntagmorgen. Für Sonntag ist etwas Erholung in Sicht. Dann wird es in Frankenberg leicht bewölkt bei bis zu 19 Grad, in Witzenhausen regnerisch bei bis zu 21 Grad, in Fritzlar leicht bewölkt bei maximal 21 Grad und in Kassel und Göttingen regnerisch bei schwülen 21 Grad.

An Pfingstmontag wird es in Nordhessen und Südniedersachsen wechselhaft. Sonne und Wolken wechseln sich ab, Gewitter und Regenschauer gibt es nur vereinzelt. Dabei wird es bis zu 24 Grad warm. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu sechs Grad.

Dienstag und Mittwoch wird es mit maximal 20 Grad etwas kühler, es bleibt bei einer Mischung aus Sonne, Regenschauern und regionalen Gewittern.

Die stets aktuelle Wettervorschau gibt es hier auf HNA.de.

Rubriklistenbild: © dpa