Das Wetter in der Region: Der Winter kommt mit Schnee und Kälte

Das Wetter ist zwar noch sonnig, es wird aber immer kälter. Anfang der kommenden Woche muss in der Region mit dem ersten Schnee gerechnet werden.

Sonnig, aber zunehmend kühler ist es an diesem Wochenende in der Region. In den Nächten sind auch Minusgrade möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Während am Samstag noch Temperaturen von sechs bis zehn Grad und immerhin noch Höchstwerte von acht Grad am Sonntag erwartet werden können, zeigt das Thermometer zum Wochenbeginn voraussichtlich nicht mehr als vier Grad an. In der Nacht zum Dienstag kann es auch bis ins Flachland nassen Schnee geben, im Bergland soll es winterlich werden.

So wird das Wetter in Nordhessen

In Kassel gibt es am Wochenende bei bis zu 7 Grad und viel Sonnenschein noch zwei schöne Tage. Ab Montag sinkt die Temperatur auf 3 Grad ab, nachts kann es zu Frost kommen. Ab Dienstag gibt es immer wieder Schneeschauer.

In Frankenberg, Schwalmstadt und Witzenhausen wird es nachts bei minus zwei Grad frostig, Vorsicht vor Straßenglätte! Am Wochenende zeigt sich noch die Sonne. Nach einem regnerischen Montag bei bis zu zwei Grad muss auch dort ab Dienstag überall mit Schnee gerechnet werden. Die Temperatur liegt dann bei um die 0 Grad.

So wird das Wetter in Südniedersachsen

In Göttingen, Hann.Münden und Northeim gibt es ebenfalls nochmal ein schönes Herbstwochenende mit viel Sonne und bis zu 7 Grad. Nachts friert es. Ab Dienstag kommt auch dort der Winter: Dann schneit es bei 2 Grad bis in die Niederungen.

Der nächste Sonnentag ist voraussichtlich der Freitag, ab Samstag wird es aber wieder grau und es muss in der ganzen Region mit weiterem Schnee gerechnet werden.

Fünf Tipps bei Kälte und Glätte

Runter vom Gas beim Autofahren: Bei Glätte sollten Fahrer im Stadtverkehr höchstens mit Tempo 30 unterwegs sein. So bleibt dem Automobilclub von Deutschland (AvD) zufolge genug Zeit, um sicher zu stoppen. Außerdem wichtig: Mindestens 30 Meter Abstand halten, sachte fahren und weit vorausschauen. Winterreifen mit mindestens vier Millimeter Profil seien Pflicht. Noch mehr Tipps zum Autofahren im Winter gibt es hier.

Frostschutzmittel verwenden: Nur so lässt sich die Scheibenwischanlage wirklich eisfrei halten, mahnt der ADAC. Beheizte Waschdüsen reichten nicht aus, um auch das Leitungssystem und den Vorratsbehälter vor Frost zu schützen. Der Autoclub rät zudem von selbstgemischtem Wischwasser aus Spülmittel und Spiritus ab.

Elektronische Geräte warmhalten: Smartphones kommen am besten in die Jackentasche. Dort entladen sich Akkus und Batterien nicht so schnell, wie das Informationszentrum Mobilfunk erklärt. Die Geräte sollten zudem nie auf die Heizung gelegt werden - Kondenswasser kann die Elektronik zerstören.

Hunde nicht zu sehr belasten: Wenn das Tier beim Gassigehen zittert, sollte der Spaziergang beendet werden, wie der Deutsche Tierschutzbund rät. Bei starkem Frost wird der Hund besser nur kurz und dafür mehrmals täglich ausgeführt. Lange Spaziergänge bei Kälte und beißendem Wind seien nicht zu empfehlen. Ist der Hund sehr empfindlich, taugt auch ein Mäntelchen.

Richtig lüften: Mindestens fünf Minuten Stoßlüften beugt Schimmel in der Wohnung vor - auch wenn die Eiseskälte davon abschreckt. Erst weit aufgerissene Fenster sorgten für einen ausreichenden Luftaustausch, erläutert der Verband Privater Bauherren. Die Heizung sollte dabei ausgemacht gemacht werden. (mit dpa)

