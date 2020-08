Wetter: Wann endet die Hitzewelle? Meteorologe macht düsterer Prognose

Das Wetter in Deutschland wird durch eine Hitzewelle bestimmt. Doch wie lange dauert sie noch? Ein Meteorologe macht eine düstere Prognose.

Update vom Donnerstag, 13.08.2020: Das Wetter in Deutschland wird dominiert von einer Hitzewelle. Auch wenn Gewitter und Regen lokal ab und an für Abkühlung sorgen, hält die Hitze mit Temperaturen von mehr als 30 Grad an. Tropische Nächte mit Werten von mehr als 20 Grad Celsius machen einen erholsamen Schlaf fast unmöglich. Viele Menschen haben mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die Natur leidet unter Trockenheit und Dürre. Viele Menschen sehnen das Ende der Hitzewelle herbei, doch wann ist es soweit? Ein Meteorologe macht eine düstere Prognose.

„ Eine echte Abkühlung ist für ganz Deutschland noch immer nicht in Sicht. Zwar wird es ab Freitag insgesamt etwas wechselhafter, es geht aber oft sehr warm bis heiß und auch drückend schwül weiter“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net über das Wetter. Eine Ende der Hitzewelle ist erst einmal nicht in Sicht. „Die richtige Abkühlung stellt sich nicht ein, da die Temperaturen in rund 1500 Meter nur sehr langsam sinken. Es gibt keinen heftigen Temperatursturz der die aktuelle Hitzewelle beenden könnte. Die Temperaturen schleichen maximal abwärts. Daher wird es auch noch bis Montag oder Dienstag oft schwül und sehr warm weitergehen“, erklärt Jung.

Beim aktuellen Wetter in Deutschland braucht man schon mal eine Abkühlung. Wann endet die Hitzewelle in Deutschland?

Wetter in Deutschland: Hitzewelle und kein Ende in Sicht? Meteorologe macht eine düstere Prognose

Der August ist mit Abstand der wärmste der drei Sommermonate in diesem Jahr und fast fünf Grad wärmer im Vergleich zum Klimamittel. „Das ist schon eine sehr starke Abweichung nach oben. Vielerorts herrscht eine große Trockenheit und Dürre mit einer hohen Waldbrandgefahr. Der Landregen bleibt weiter aus“, betont Jung.

Vorhersage für das Wetter in Deutschland Donnerstag 24 bis 36 Grad, sonnig, heiß und Hitzegewitter Freitag 24 bis 35 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, nachmittags lokal Unwetter möglich Samstag 24 bis 33 Grad, mal Sonne, mal Wolken, sehr warm bis heiß Sonntag 26 bis 35 Grad, schwül-warm, immer wieder Sonne, aber auch Wolken und Gewitter Montag 24 bis 36 Grad, weiter recht warm, teils schwül und Gewitter Dienstag 24 bis 33 Grad, mal Sonne, mal Wolken und Gewitter (Quelle: Wetter.net)

Erstmeldung vom Donnerstag, 06.08.2020: Offenbach – Das Wetter im Sommer* in Deutschland ist im Juni und Juli Achterbahn gefahren. Erst durften wir uns über sommerliche Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke freuen, um nur wenige Tage später bei kühlen Temperaturen, Regen* und Gewittern* zu zittern. Damit ist es jetzt erst einmal vorbei. Der August bringt die erste lange Hitzewelle in Deutschland. Eine Abkühlung ist zunächst nicht in Sicht. Doch wann ist die Hitzewelle vorbei? Und wie geht es danach weiter?

Wetter in Deutschland: Meteorologe hat schlechte Nachtrichten zur Hitzewelle

Beide Fragen dürften sich viele stellen. Denn auf der einen Seite gibt es Menschen, die bei den hohen Temperaturen gern in der Sonne liegen und sich einen Platz am See sichern, auf der anderen Seite belastet die Hitze die Gesundheit von vielen Menschen. Sie halten sich deshalb vor allem in der Wohnung auf und vermeiden die knallende Sonne. Sie haben jede Menge Kniffe und Tricks, wie sie die Hitze besser vertragen*, sind aber am Ende froh, wenn die hohen Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke vorbei sind.

Für die letzte Gruppe hat ein Meteorologe erst einmal schlechte Nachrichten: Die Hitzewelle in Deutschland ist noch lange nicht vorbei. Das Wetter bleibt heiß und trocken, eine Abkühlung ist erst einmal nicht in Sicht. „Markant ist bei dieser Hitzewelle die Ausdauer. Mindestens bis Mittwoch in einer Woche bleibt es einfach sehr heiß. Und: Auch danach geht es recht warm bis zeitweise heiß weiter. Von einer markanten Abkühlung ist bis 21. August nichts zu sehen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Wetter in Deutschland: Hitzewelle bringt uns tropische Nächte – und die Menschen um den Schlaf

Die Hitzewelle macht auch der Natur zu schaffen. Denn schon das komplette Jahr über fiel zu wenig Regen: Deutschland steuert das dritte Jahr in Folge auf eine extreme Dürre* zu. Das stabile Hoch im Sommer verschärft die Situation noch einmal. „Schlimmer geht’s eigentlich kaum noch. Und während alle jubeln, dass es so schön hochsommerlich wird, geht es der Natur, dem Wald und der Landwirtschaft weiter an den Kragen. Der Wald hat ohnehin schon großen Schaden durch die bisherige Trockenheit“, betont Jung.

Das Wetter in Deutschland steht auf Hitzewelle. Die Dürre wirkt sich massiv auf die Natur aus.

Eine schlechte Nachricht gibt es auch für alle, die nachts gern kühl schlafen: Das Wetter in Deutschland macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Denn spätestens ab Samstag (8.8.2020) wird die Hitze feucht und schwül und wir bekommen tropische Nächte. Die Temperaturen liegen dabei nachts in den Ballungsräumen teilweise zwischen 20 und knapp 25 Grad. Ein erholsamer Schlaf wird so äußerst schwierig.

Vorhersage für das Wetter in Deutschland Donnerstag 24 bis 33 Grad, viel Sonnenschein und trocken Freitag 26 bis 34 Grad, sonnig und trocken Samstag 27 bis 36 Grad, sonnig und kaum Wolken, trocken Sonntag 28 bis 37 Grad, viel Sonnenschein, nachmittags lokal Hitzegewitter möglich Montag 27 bis 37 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, heiß, lokale Hitzegewitter Dienstag 27 bis 38 Grad, vielfach sonnig und heiß, einzelne Gewitter Mittwoch 27 bis 36 Grad, sehr schwül, aus Westen Schauer und Gewitter, teils Unwetter Donnerstag 25 bis 33 Grad, Sonne, Wolken, schwül und Gewitter Freitag 24 bis 32 Grad, schwülwarm und gewittrig.

Wetter in Deutschland: Hitzewelle dauert noch mindestens bis Mittwoch

Die Hitzewelle soll mindestens bis Mittwoch (12.08.2020) dauern, danach kühlt das Wetter in Deutschland ein wenig ab, doch gleichzeitig wird es schwül und es kommt immer wieder zu Gewittern. So kommt einem das Wetter drückend und unangenehm vor. Wer es also im Sommer lieber kühler mag, muss sich noch etwas gedulden. Doch auch am Donnerstag ist mit 30 Grad zu rechnen. (Von Christian Weihrauch)

