Sonnig in die neue Woche: Die Wetteraussichten für die Region

Nordhessen und Südniedersachsen steht eine sonnige Woche bevor. Die kalte Luft der vergangenen Tage weicht wärmerer Luft, die die Thermometer auf bis zu 15 Grad steigen lässt.

Während in Südeuropa teils heftige Unwetter wüten und beispielsweise in Italien ganze Ortschaften verwüstet haben, zeigt sich das Wetter in Deutschland von seiner ruhigen Seite. Nach wie vor regnet es zu wenig und auch in der kommenden Woche setzt sich dieses Wetter fort.

Morgens ist in weiten Teilen Deutschlands mit Nebel und Hochnebel zu rechnen, tagsüber löst sich dieser aber auf und es ist heiter, sonnig - und trocken.

Die Wochenendaussichten: #Nebel/#Hochnebel vs. #Sonnenschein. Am Samstag der Nordwesten im Vorteil, dort aber kälter. Am Sonntag gleiche Chancen auf Sonnenschein für alle, dann auch im Norden etwas wärmer. /V pic.twitter.com/zOzXDHTomF — DWD (@DWD_presse) 2. November 2018

Sonnige Aussichten für Nordhessen

Der Sonntag verspricht nach Frühnebel sonnig und trocken zu werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. Kassel und Bad Hersfeld erreicht 13 Grad, Hofgeismar und Bad Hersfeld 14 Grad. Der Wind weht schwach aus südöstlicher Richtung. In der Nacht sinken die Werte auf sechs bis drei Grad.

Die Woche startet frisch, erst wenn sich die Nebelfelder auflösen, lässt sich die Sonne blicken. Allerdings müssen sich die Strahlen durch Wolkenbänder durchkämpfen. Die Temperaturen klettern noch mal auf bis zu 15 Grad, Dienstag sind sogar milde 17 Grad drin. Zweistellig bleibt es tagsüber bis zum kommenden Wochenende. Nachts sinken die Temperaturen auf neun bis ein Grad.

Milde Temperaturen in Südniedersachsen

Der Goldene Oktober setzt sich auch in der ersten Novemberwoche fort. Besonders Dienstag können sich die Northeimer über fast sieben Stunden Sonne und milden 17 Grad freuen. Sonntag und Montag dominieren die Wolken in der Region, sodass sich die Sonne nur selten zeigt. Morgens ist es kühl bei vier bis sechs Grad, tagsüber steigt das Thermometer auf bis zu elf Grad, in Hann. Münden auf 13 Grad.

Der Rest der Woche bleibt mild und vor allem trocken. Der Wind weht schwach. 10 bis 16 Grad sind drin, zum Wochenende hin fallen die Temperaturen wieder etwas. Nachts und am frühen Morgen sinken die Temperaturen auf 9 bis 3 Grad.

Trockener Oktober

Die extreme Dürre, die 2018 das Wetter in Deutschland bestimmt, hat sich auch im Oktober fortgesetzt. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge erreichte der Oktober mit rund 28 Litern auf dem Quadratmeter nur etwa die Hälfte der Regenmenge, die sonst üblich ist.

Mit rund 28 Litern pro Quadratmeter (l/m²) erreichte der Oktober nur etwa die Hälfte seines #Niederschlagssoll von 56 l/m². Mit Ausnahme des äußersten Südens zeigte sich erneut ein enormes #Niederschlagsdefizit und verschärfte so die seit April anhaltende extreme Dürreperiode. pic.twitter.com/cvEjIW9aAh — DWD Klima und Umwelt (@DWD_klima) 2. November 2018

Unwetter in Italien: Deutsche Touristin von Blitz getroffen

Eine deutsche Touristin ist während eines Unwetters in Italien ums Leben gekommen. Die Frau sei auf der zu Sardinien gehörenden Insel San Pietro von einem Blitz getroffen worden, sagte ein Sprecher des Zivilschutzes am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Seit fast einer Woche kämpft Italien mit Sturm, Starkregen und Gewittern. Mehr als 15 Menschen sind seit dem vergangenen Sonntag wegen der Unwetter ums Leben gekommen.

Vor dem Unglück am Freitagnachmittag sei die Deutsche mit ihrem Mann und ihrem Sohn unterwegs gewesen, berichteten die Nachrichtenagenturen Ansa und ADNkronos. Die drei waren laut Ansa zu einer Trekking-Tour aufgebrochen, als das Wetter noch gut war. Als das Gewitter aufzog, hätten sie sich auf den Rückweg zum Auto gemacht. Dann sei die Frau von dem Blitz getroffen und mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden.

Wassermangel schadete nicht: Touristenboom am Edersee

Der Wassermangel im Edersee hat dem Tourismus in der Ferienregion offenbar nicht geschadet - im Gegenteil. In den ersten acht Monaten 2018 kamen mehr Touristen als im Vorjahreszeitraum. (axl/dpa)