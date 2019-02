Stürmisch und viel Regen - Warnung vor starken Windböen in der Region

Starke Windböen prägen das Wetter in der Region am Wochenende 9. und 10. Februar.

Heftige Böen und viel Regen: Dies ist ein stürmisches Wochenende. Dazu bleibt es zunächst recht mild.

Samstag und Sonntag, 9. und 10. Februar, stehen im Zeichen des Sturms. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen in Nordhessen und Südniedersachsen. Am Samstag können sie bis 65 km/h erreichen, in Schauernähe auch bis zu 80 km/h. In der Nacht soll der Wind abnehmen, am Sonntagvormittag aber wieder auffrischen. Dann können Windböen bis zu 70 km/h erreichen, in Schauernähe bis zu 85 km/h.

Während es am Samstag vereinzelt Regenschauer geben soll, wird für Sonntag mehr und länger anhaltender Regen für Nordhessen und Südniedersachsen erwartet. Die Temperaturen erreichen an beiden Tagen maximal 8 Grad etwa in Kassel und in Northeim bis 9 Grad. Erst in der Nacht zu Montag kann das Thermometer wieder Richtung Gefrierpunkt sinken. Dann kann der Regen vor allem in Nordhessen auch bis in tiefe Lagen in Schneeregen oder Schnee übergehen.

Wochenbeginn

Am Montag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst in der Region wechselhaft mit starker Bewölkung, Regen und teils starken bis stürmischen Böen. Oberhalb von 400 Metern kann es schneien. In tiefen Lagen werden Temperaturen von etwa 4 Grad erwartet.

Wetter heute: Windiges Schauerwetter. UWE aktuell nur eine kleine "Welle" über dem Atlantik, morgen Sturmtief über Deutschland! /V pic.twitter.com/Bb5tnEqQK0 — DWD (@DWD_presse) 9. Februar 2019

In der Nacht zu Dienstag liegen die Werte bei 1 bis -1 Grad. Bei Regen und teils auch Schnee muss auf den Straßen mit Glätte gerechnet werden.

Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, es soll bis 7 Grad warm werden.

Es bleibt tagsüber mild

Ausblick: In den kommenden beiden Wochen soll es tagsüber bei bis zu 12 Grad sehr mild werden. Nachts sinken die Werte dennoch teils unter 0 Grad.

