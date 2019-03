Was für ein Wetter: Sturmböen, Gewitter, Regen und Schnee

Das Wetter bietet ein heftiges Durcheinander: In den kommenden Tagen erwarten uns Sturmböen, Gewitter, Regen und Schnee.

Starke Windböen werden uns in Nordhessen und Südniedersachsen in den kommenden Tagen immer wieder durchrütteln. Dazu gibt es viel Regen, ab Montag ist auch Schnee möglich. Samstag, Sonntag und Montag muss mit örtlichen Gewittern gerechnet werden. Die Tagestemperaturen fallen allmählich von milden 12 Grad am Samstag auf 3 Grad am Montag.

Peitschten Samstag noch Windböen bis zu 90 km/h über die Region, beginnt der Sonntag etwas ruhiger, am Nachmittag aber lebt der Wind in Böen wieder auf und steigert sich am Abend noch einmal auf bis zu 70 km/h in Böen. Sie werden auch für den ganzen Montag vorhergesagt. Am Dienstag muss immer noch mit starken Böen gerechnet werden, allerdings sollen sie dann nicht mehr so heftig sein wie am Montag. Danach klingt der Wind nicht ab: Bis nächstes Wochenende werden immer wieder starke Böen erwartet.

Regnen wird es am Sonntag vermehrt in unserer Region. Am Montag soll es teilweise schneien. Am Dienstag soll es weniger Niederschlag geben, ab Mittwoch aber wieder bis zum Wochenende viel regnen. Ein Blick auf die Prognose zeigt dann noch einmal Schnee an, der nächsten Sonntag und Montag fallen könnte.

Die Temperaturen:

Sonntag: 4 bis 5 Grad

Montag: 1 bis 3 Grad

Dienstag: -2 bis 7 Grad

Mittwoch: 3 bis 7 Grad

Donnerstag: 5 bis 8 Grad