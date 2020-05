Unwetter sorgen am Muttertag in einigen Landkreisen für Überschwemmungen, vollgelaufene Keller und Schlammlawinen.

Ein Unwetter hat in zahlreichen Städten und Landkreisen für Chaos gesorgt. Das Wetter bleibt angespannt. Der DWD warnt vor weiterem Extremwetter in Deutschland.

Ein Unwetter* zieht über einige Landkreise in Deutschland und hinterlässt Spuren der Verwüstung.

zieht über einige Landkreise in Deutschland und hinterlässt Spuren der Verwüstung. Die Kreise Limburg-Weilburg , Gießen und Aschaffenburg waren in der Region am stärksten betroffen.

, und waren in der Region am stärksten betroffen. Die Feuerwehren waren durch das extreme Wetter* in Deutschland im Dauereinsatz.

Offenbach - Die Eisheiligen bringen in diesem Jahr ungemütliches Wetter nach Deutschland. Schon einen Tag bevor die Eisheiligen eigentlich Einzug halten, gab es in weiten Teilen von Deutschland schwere Unwetter. Auch am Montag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vor Starkregen und Sturm in einigen Regionen in Deutschland.

Der Frühling* zeigt sich von seiner wechselhaften Seite: Zusätzlich zu dem regnerischen, stürmischen Wetter bringt die zweite Maiwoche winterliche Temperaturen nach Deutschland. Teilweise wird es am Montag (11.05.2020) 15 bis 20 Grad kälter als noch am Wochenende.

Wetter in Deutschland: Unwetter richtet schwere Schäden im Kreis Limburg-Weilburg an

Gewitter mit Starkregen, Hagel und starken Windböen sorgten besonders im Kreis Limburg-Weilburg für den Einsatz von zahlreichen Kräften der Feuerwehr. Gegen 16 Uhr fegte das Unwetter am Muttertag über den Kreis Limburg-Weilburg* hinweg und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Das Zentrum des extremen Wetters soll sich, nach Auskunft von Kreisbrandinspektor Georg Hauch, in Weilburg befunden haben. Hier wurden einige Bäume umgestürzt und dabei sollen auch mehrere Autos zerstört worden sein.

Außerdem sind durch das Wetter in Deutschland zahlreiche Keller mit Wasser vollgelaufen und mussten durch die Feuerwehr wieder entleert werden. In Waldbrunn im Kreis Limburg-Weilburg war die Feuerwehr im Ortsteil Lahr im Einsatz. Hier wurde im Neubaugebiet „Breitheck“ eine Schlammlawine gemeldet. Eine braune Brühe zog sich von den neuen Bauplätzen am Ende der Straße hinunter in den Ortskern.

Wetter in Deutschland: Im Kreis Gießen dringt eine Schlammlawine in Häuser ein

Das Unwetter in Deutschland am Sonntagabend hat auch im Kreis Gießen gewütet. Wie die Gießener Allgemeine Zeitung* berichtet, hat das Wetter mit Sturm und Starkregen in Langgöns teilweise für schwere Schäden gesorgt. Auch hier mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bäume von Straßen räumen.

Besonders schwer aber traf es den Ortsteil Dornholzhausen. Nach einem heftigen Hagelsturm war eine Schlammlawine in der Wilhelm- und Schulstraße abgegangen. Neben großer Schlammmassen auf der Straße, war die Schlammlawine auch in zwei Häuser eingedrungen. Dort wurden die Räumlichkeiten stark verwüstet. Einige Räume sind aufgrund des Wetters nicht mehr bewohnbar.

Wetter in Deutschland: Unwetter bei Gießen - Räume teilweise nicht mehr bewohnbar

In mehreren Kellern war aufgrund des extremen Wetters in Deutschland zusätzlich Wasser eingedrungen. An einem Haus konnte das eindringende Wasser noch rechtzeitig aus den Lichtschächten abgepumpt und somit ein größerer Schaden verhindert werden.

Die umfangreiche Einsatzlage, die durch das extreme Wetter in vielen Kreisen Deutschlands ausgelöst wurde, bewältigte die Freiwillige Feuerwehr Langgöns mit Einsatzkräften aus den Ortsteilen Dornholzhausen, Langgöns und Niederkleen.

Wetter in Deutschland: 29 Unwetter-Einsätze für die Feuerwehr im Landkreis Aschaffenburg

Auch über den Landkreis Aschaffenburg zog das Unwetter am Muttertag hinweg. Infolgedessen rückte die Feuerwehr zu insgesamt 29 Einsätzen aus.

Der Markt Stockstadt, sowie die Gemeinden Mainaschaff, Glattbach und Johannesberg waren von den Wetterschäden besonders stark betroffen. So pumpten die alarmierten Kräfte Keller aus und beseitigten Bäume von der Fahrbahn. Das Wetter in Deutschland sorgte außerdem im Kreis Aschaffenburg für einen Stromausfall, weshalb die Feuerwehren ihre Gerätehäuser präventiv besetzten.

Wetter in Deutschland: Auch am Montag warnt der DWD wieder vor Starkregen und Sturmböen

Am Montagmorgen müssen vor allem die Menschen in Südhessen mit ungemütlichem Wetter und gebietsweisem Starkregen rechnen. In Nordhessen sei der Regen* dagegen weniger und höre schon zur Mittagszeit auf, sagte eine Meteorologin des DWD*.

Die Eisheiligen machen ihrem Namen in dieser Woche noch einmal alle Ehre: Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach warnt zu Wochenbeginn in mehreren Bundesländern mit Stufe 2 (orange). Diese Regionen sind von dem extremen Wetter in Deutschland betroffen:

Hessen: Starkregen in den südlichen Landkreisen von Kreis Bergstraße und Groß-Gerau über Kreis Offenbach bis hin zum Kreis Fulda. Außerdem warnt der DWD vor Sturmböen in einigen Hessischen Landkreisen*.

Schleswig-Holstein und Niedersachsen: An den Küstenregionen drohen Windböen.

An den Küstenregionen drohen Windböen. Saarland und Rheinland-Pfalz: In allen Regionen im Saarland und in den südlichen Landkreisen tritt Starkregen und Sturmböen auf.

In allen Regionen im Saarland und in den südlichen Landkreisen tritt Starkregen und Sturmböen auf. Thüringen: Im Süden und Westen treten Sturmböen und Starkregen auf.

Im Süden und Westen treten Sturmböen und Starkregen auf. Baden-Württemberg: In den nördlichen Landkreisen tritt Starkregen auf.

In den nördlichen Landkreisen tritt Starkregen auf. Bayern: In den angrenzenden Regionen zu BW, Thüringen und Hessen treten Sturm- und Starkregen auf. Auch im Süden warnt der DWD vor Sturmböen.

(!) Regional DWD-Warnungen vor #Starkregen und Windböen. Informieren Sie sich über die lokale Wetterentwicklung bei https://t.co/c0actryFJD oder mit der #Warnwetter-App /kis pic.twitter.com/GQV5o8KbT9 — DWD (@DWD_presse) May 11, 2020

Auf seiner Webseite hat der Deutsche Wetterdienst eine interaktive Karte veröffentlicht, auf der die Unwetterwarnungen der jeweiligen Gebiete in Deutschland regelmäßig aktualisiert werden.

iwe

*fnp.de, op-online.de und giessener-allgemeine.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.