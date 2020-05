Wetter: Hammer-Prognose zum Vatertag - RTL-Meteorologe mit Ansage: „Dann können wir froh sein ...“

Während das Wetter am Muttertag in Teilen Deutschland noch zu Wünschen übrig ließ, sehen die Prognosen für den Vatertag ziemlich sonnig aus.

Viele Männer feiern an Christi Himmelfahrt zusammen mit ihren Familien den Vatertag.

Das Wetter* in Deutschland am Vatertag verspricht so Einiges.

Die Prognose deutet auf hohe Temperaturen hin.

München - Während Muttertagsausflügler am 10. Mai noch teils böse von heftigen Unwettern* mit Schauern und heftigen Gewittern überrascht wurden, soll sich das Wetter am Vatertag (18. Mai) von seiner allerbesten Seite zeigen.

Wetter an Christi Himmelfahrt: Vatertag mit besten Aussichten

Viele Männer feiern an Christi Himmelfahrt nicht nur die Rückkehr Jesu Christi zu seinem Vater in den Himmel, sondern auch den Vatertag. Dabei planen viele sicherlich - die Coronavirus*-Krise einmal außen vor gelassen - einen Ausflug oder mit Freunden eine Wanderung.

Den Wetterprognosen zufolge soll auch das Wetter in diesem Jahr den Plänen keinen Strich durch die Rechnung machen. Denn es soll überwiegend sonnig und warm werden - wie auch den kompletten Sommer über, für den ein Experte eine „Schockprognose“ wagte.

RTL-Meteorologe Björn Alexander sagte gegenüber wetter.de hinsichtlich des bevorstehenden Vatertags: „Aus heutiger Sicht ist der Himmelfahrtstag in trockenen Tüchern. Denn die zwei maßgeblichen Wettermodelle sehen derzeit keinen Regen am Feiertag.“ Die Sonne soll dabei auf Hochtouren scheinen, zehn bis 13 Sonnenstunden werden erwartet. „Meistens erwarten uns zwischen 17 und 26 Grad.“ Spürbar frischer könnte es laut Alexander an den Küsten bei 13 bis 15 Grad werden.

Sonniges Wetter am Vatertag - Kommt dann die große Abkühlung?

Auch RTL-Meteorologe Patrick Panke sagt einen „verbreitet schönen und warmen Vatertag“ gegenüber wetter.de hervor. Verantwortlich dafür: Hoch Quirinius. Doch genau dieses Hoch soll Druck von einem Atlantiktief bekommen und voraussichtlich nach Süden ausweichen, was Auswirkungen auf den Folgetag des Vatertags haben könnte.

Die möglichen Folgen? „Hält es noch etwas länger durch, so wie das einige Wettermodelle rechnen, dann dürften uns sogar heiße 30 Grad ins Haus stehen. Sollte es aber, wie derzeit von einem sehr guten Mittelfristmodell berechnet, schnell nach Süden abwandern, dann können wir froh sein, wenn uns die 20 Grad erhalten bleiben.“ Sicher scheine es laut dem Meteorologen jedoch, „dass es ab Freitag wechselhafter mit Schauern und Gewittern weitergeht.“ Folgt nach dem Vatertag also eine kalte Dusche?

Der Natur würde Regen jedenfalls guttun. Denn wie der Deutsche Wetterdienst noch vor kurzem in einem Posting auf Twitter mitteilte, war der vergangene Monat April „sehr trocken“. Auch ein recht ungewöhnlicher Vergleich sorgte für Aufsehen: „In der Sahara ist es im Vergleich zu Berlin richtig nass.“

Der April 2020 war ja ein außergewöhnlicher Monat - aus 'Wettersicht'. Hier jetzt die ausführliche Bewertung des DWD /kis https://t.co/VxtOdsbpLY — DWD (@DWD_presse) May 11, 2020

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Patrick Seeger