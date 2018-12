Viel Regen, viel Wind: Kein schönes Weihnachtsmarkt-Wetter in Sicht

Recht mild und viel Regen: So beginnt die Adventszeit in unserer Region. Winterlich soll es erst mal nicht werden.

Beim Blick auf die kommenden Tage ähneln sich die Angaben für die verschiedenen Teile unserer Region stark - von Northeim bis in die Schwalm, von Rotenburg bis Frankenberg. Es soll viel regnen und windig werden.

Die Wetterdienste sagen vorher, dass es bereits am ersten Advent regnen soll - den ganzen Tag. Dabei werden tagsüber bis zu zwölf Grad erreicht, nachts sechs Grad. Am Montag ändert sich nicht viel - außer der Temperatur in der Nacht, die mit zehn Grad noch milder werden soll.

Schönes Weihnachtsmarkt-Wetter soll es nicht geben: Außer am Donnerstag soll es an jedem Tag der kommenden Woche regnen. Die Temperaturen erreichen an den Tagen zwischen acht und zwölf Grad. Nachts soll mit Temperaturen zwischen zwei und zehn Grad der Frostpunkt nicht erreicht werden.

Auch windig soll es jeden Tag werden - teilweise mit Böen mit einer Stärke von 50 bis 60 Kilometern pro Stunde.

Doch nicht nur in unserer Region wird es regnerisch und windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt dieses Wetter für fast ganz Deutschland voraus. Nach langer Blockade durch Hochdruckgebiete über Mitteleuropa und kaum Regen habe sich die Wetterlage nun umgestellt, sagte eine Sprecherin des DWD am Samstag. Ein Tief bringe am Sonntag, dem 1. Advent, Regen und Wind. Im Bergland werden schon in der Nacht zum Sonntag stürmische Böen erwartet, im Tagesverlauf sei in den Hochlagen sogar mit orkanartige Böen zu rechnen.

Regenschauer ziehen laut Prognose von West nach Ost über Deutschland hinweg. Im Schwarzwald seien unwetterartige Niederschläge nicht ausgeschlossen. In der zweiten Tageshälfte könnten im Westen vereinzelt Gewitter auftreten. Feuchtigkeit und Wind beherrschen auch zu Wochenbeginn das Wetter. Nur im Norden werde es heller und auch mal trockener. Winterlich wird es laut Wetterdienst nicht: Tagsüber sei es sehr mild mit Höchstwerten zwischen 9 und 14 Grad.