Polizei findet Kind (5) tot im Fluss – Vater seit Hammer-Attacke auf Mutter auf der Flucht

Von: Moritz Bletzinger

Wasserpolizei in Wien: Kind (5) tot in der Donau gefunden. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Nach dem Angriff auf seine Mutter wurde ein Fünfjähriger tot in der Neuen Donau gefunden. Sein Vater ist der Verdächtige, von ihm fehlt seit einer Woche jede Spur.

Wien – Schrecklicher Fund in Österreich: Die Polizei zog einen Fünfjährigen tot aus der Donau in Wien. Er ist der Sohn des Mannes, der am vergangenen Sonntag seine Frau (die Mutter seines Kindes) mit einem Hammer angegriffen und schwer verletzt haben soll.

Eine Woche nach brutaler Hammer-Attacke in Wien: Kind (5) treibt tot in der Donau

Am Samstagabend gegen 18.00 Uhr wurde der leblose Körper des Buben in einem Seitenarm der Donau entdeckt. Wie lange er schon im Wasser gelegen war, ist unklar. Nach erfolglosen Reanimationsversuchen stellte die Wasserpolizei fest, dass es sich um den Sohn der 39-jährigen Verletzten handelt.

Eine Obduktion werde im Laufe des Sonntags stattfinden, sagte ein Polizeisprecher zu oe24.at. Sie soll auch Klarheit über die Todesursache bringen, die Polizei schließt Fremdverschulden nicht aus.

Mann schlägt Ex-Frau mit Hammer: Polizei fahndet bislang erfolglos

Seit knapp einer Woche ermittelt die Polizei gegen den Vater des Kindes. Der 41-Jährige ist untergetaucht. Er soll seine Frau mit einem Hammer attackiert und sie im Gesichts-, Kopf- sowie Schulterbereich verletzt haben. Der Angriff ereignete sich wohl am Sonntagabend. Der Mann war alleine am Wohnhaus der Frau aufgetaucht, als er den gemeinsamen Sohn nach seiner Besuchszeit zurückbringen sollte. Laut Polizei bedrohte er seine ehemalige Ehefrau vor den Hammer-Schlägen noch mit einer Schreckschusspistole.

Als sie um Hilfe schrie, kam ein Nachbar zu Hilfe und der Angreifer floh. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Bereits Ende Juni hatte eine Beziehungstat Österreich erschüttert, drei Menschen starben in St. Peter am Kammersberg. Eine deutsche Hotelchefin und eine 65-jährige Österreicherin wurden offenbar von einem Mann aus Sachsen erschossen. Bei einer Bluttat in Bayern starben Ende Juli drei Menschen. (moe)