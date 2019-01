16-Jährige wird tot in Park aufgefunden - Polizei sucht Tatverdächtigen

Grausamer Fund

+ © picture alliance / dpa / Andreas Gebert In Österreich wurde die Leiche eins 16-jährigen Mädchens gefunden. (Symbolbild) © picture alliance / dpa / Andreas Gebert

In Österreich ist die Leiche einer 16-jährigen in einem Park entdeckt worden, nachdem diese in der Nacht nicht nach Hause gekommen war. Nun sucht die Polizei den Ex-Freund des Mädchens.