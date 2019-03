Frau (†68) steht blutverschmiert vor Nachbarin - doch es ist zu spät

Wiesbaden/Hessen: Eine Frau (†68) sucht blutverschmiert Schutz bei ihrer Nachbarin. Die Polizei machte sofort eine Festnahme.

Wiesbaden - Eine blutige Auseinandersetzung hat eine 68-Jährige in Wiesbaden das Leben gekostet. Die Frau versuchte noch sich Hilfe zu holen - die kam aber zu spät. Über den Vorfall berichtetextratipp.com*.

Blutiges Beziehungsdrama in Wiesbaden: Frau flüchtet zu Nachbarin

Vergangenen Mittwochnachmittag hielten sich die 68-Jährige und ihr Lebensgefährte (77) gemeinsam in der Wohnung der Frau in der Hermann-Brill-Straße auf. Dort kam es zu einem Streit, bei dem die 68-Jährige mit einem Messer angegriffen wurde. Gegen 14.25 Uhr flüchtete die Frau blutverschmiert aus der Wohnung, klingelte bei ihrer Nachbarin. Ein Bewohner des Hauses in Wiesbaden rief daraufhin sofort die Polizei und verständigte die Rettungskräfte.

Wiesbadener Polizei hat sofort einen Tatverdächtigen - Frau stirbt in Klinik

Die 68-Jährige wurde sofort in ein Krankenhaus in Wiesbaden gebracht. Für die Frau kam jede Hilfe jedoch zu spät: Sie verstarb kurz darauf in der Klinik. Die Polizei bezeichnet den 77-jährigen Freund der Toten in einer Pressemitteilung als „dringend tatverdächtig“. Der in Heppenheim lebende Mann wurde noch am Mittwoch vonEinsatzkräften der Wiesbadener Polizei festgenommen. Bislang haben die Beamten noch keine genauen Erkenntnisse über die Hintergründe der tödlichen Beziehungstat. Die Ermittlungen dauern noch an.

Natascha Berger

