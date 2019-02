Wiesbaden (Hessen) Schock: Mann wird in Maschine eingeklemmt – dramatische Rettungsaktion

Ein Mann ist am Mittwochmorgen in einer Maschine eingeklemmt worden. Eine dramatische Rettungsaktion beginnt.

Wiesbaden - Ein Arbeiter ist am Mittwochmorgen (27. Februar) auf dem Deponie-Gelände der Firma Knettenbrech-Gurdulic eingeklemmt worden. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Schock am Mittwochmorgen: Mann in Maschine eingeklemmt

Ein Arbeiter ist am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Deponie-Gelände der Firma Knettenbrech-Gurdulic im Ferdinand-Knettenbrech-Weg in Wiesbaden in einer Baumaschine eingeklemmt worden. Seine Kollegen waren zu Stelle und konnten den Mann schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte und der Feuerwehr aus der Maschine befreien.

Nach einer Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte konnte er in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann wurde schwer verletzt, das Amt für Arbeitsschutz ermittelt in den Fall.

