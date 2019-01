Mann bricht in Wohnung ein - was er mitnimmt, ist mehr als ungewöhnlich

Kurioser Einbruch: Was ein Mann auf seiner Diebestour aus einer italienischen Wohnung mitgehen lässt, ist nicht alltäglich.

Wiesbaden - Schmuck, Bargeld, teure elektronische Geräte oder andere Wertgegenstände werden für üblich bei Einbrüchen mitgenommen. Anders jedoch in Ginsheim-Gustavsburg: Dort hatte ein Dieb scheinbar einfach nur Hunger. Über den kuriosen Vorfall berichtet extratipp.com*.

Wiesbaden: Mann bricht in Wohnung ein und hat nur Augen für das eine

Ein Einbrecher hatte scheinbar den richtigen Riecher, als er sich am vergangenen Mittwoch (16. Januar) unbefugt Zutritt zu einer Wohnung in Ginsheim-Gustavsburg verschaffte. Die Stadt mit ca. 15.000 Einwohnern liegt in Südhessen und grenzt an die Landeshauptstadt Wiesbaden an. Zwischen 16 und 20 Uhr kletterte der unbekannte Täter auf einen Balkon "Im Mittelfeld" und hebelte die Türe auf. So drang der in die Wohnung einer Italienerin ein, wie die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung schreibt.

In der Wohnung in Ginsheim-Gustavsburg bei Wiesbaden soll er dann nach Wertgegenständen gesucht haben, sei stattdessen aber auf etwas anderes gestoßen: hausgemachte italienische Lasagne. Die Wohnungsinhaberin hatte diese kurz vor dem Vorfall zubereitet. Als der Einbruch später festgestellt wurde, staunten die Beteiligten nicht schlecht, dass sich der Mann ausschließlich an der offenbar leckeren Lasagne bediente.

Einbrecher bei Wiesbaden bedient sich an Lasagne und hinterlässt hohen Schaden

Neben dem fehlenden Stück in der Lasagne, entstand an der Balkontür ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter machen kann, wird gebeten sich unter der 06142/6960 zu melden.

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.