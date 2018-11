Polizei stoppt Mercedes Vito - doch plötzlich eskaliert der Routineeinsatz komplett

Die Polizei stoppt einen Mercedes Vito in Wiesbaden. Doch plötzlich eskaliert der Routineeinsatz komplett.

Die Polizei stoppt einen Mercedes Vito. Doch plötzlich eskaliert der Routineeinsatz komplett.

Wiesbaden - Die Polizei stoppt einen Mercedes Vito in Wiesbaden. Doch plötzlich eskaliert der Routineeinsatz komplett. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Wiesbaden: Mercedes Vito fährt nach Unfall einfach weiter

Samstagmorgen, 5.30 Uhr vor einer Disco in Wiesbaden (Mann betritt Kneipe mit Hammer in der Hand - plötzlich ist alles voller Blut). Der Fahrer eines weißen Mercedes Vito dotzt beim Rangieren gegen eine anderes Fahrzeug und fährt einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Doch Zeugen notieren sich das Kennzeichen. Außerdem bemerken sie, dass der Fahrer und ein weiterer Insasse kurz nach dem Crash die Plätze tauschen. Dann entschwindet der Mercedes Vito in der Nacht.

Mercedes Vito in Wiesbaden angehalten - Lage eskaliert komplett

Die Polizei Wiesbaden (Polizei hört lauten Knall - plötzlich rennt ein Mann um sein Leben) fährt zum Haus des Mercedes-Vito-Halters und wird fündig. Der Fahrer sieht die Polizei, legt eine Vollbremsung hin und rennt davon.

Fünf weitere Männer sitzen im Auto. Die werden plötzlich aggressiv und die Lage eskaliert komplett. Die Insassen bedrängen einen der Polizeibeamten so heftig, dass dieser Pfefferspray versprühen muss, um sich Freiraum zu verschaffen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall in Wiesbaden halten an. Die Polizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon (0611) 3450.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.