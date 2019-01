So richtig aufs Gas steigen, in die Kurve gehen und sein ganzes Können beim Autofahren unter Beweis stellen. Für zwei junge Menschen endete das grausam.

Wiesbaden - Ein 24-Jähriger Mann aus Flörsheim (20 Kilometer von Wiesbaden entfernt) war am Sonntagnachmittag (13. Januar) auf der A60 für einen grausamen Verkehrsunfall verantwortlich. In seinem Toyota Corolla versuchte er, mit seinen Fahrkünsten zu imponieren. Sein Leichtsinn sollte schlimme Folgen haben. Über den Unfall berichtet extratipp.com*.

Wiesbaden: Proll will 19-Jähriger imponieren - es endet grausam

Der Mann war kurz nach 13 Uhr mit seiner 19-jährigen Beifahrerin auf der A 60 von Wiesbaden Richtung Mainz unterwegs, als ihm sein Toyota Corolla völlig außer Kontrolle geriet. Wie das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemitteilung erklärte, war für den unglaublichen Unfall der Leichtsinn des Fahrers verantwortlich. Der Wiesbadener wollte der 19-Jährigen mit seinen Fahrkünsten imponieren, als ihm die schlechte Witterungsverhältnisse zum Verhängnis wurden.

Der 24-Jährige verlor bei seiner Protzerei in einer Kurve komplett die Kontrolle über seinen Toyota Corolla. Der Wagen geriet ins Schleudern und traf die Leitplanke. Dort kam das Auto des Wiesbadeners allerdings nicht zum Stehen. Im Gegenteil: Von der Schutzplanke wurde der Toyota in die Höhe geschleudert, flog durch die Luft und überschlug sich mehrmals. Um die Insassen zu retten, kam es zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte um Wiesbaden (Wiesbaden: Was Feuerwehr unter Auto findet, grenzt an ein Wunder).

Wiesbaden: Proll will 19-Jähriger imponieren - nun liegen beide im Krankenhaus

Für den Einsatz sperrte die Polizei bei Wiesbaden die A60 für über eine Stunde. Zur Rettung eilten zwei Rettungswagen, zwei Notärzte und mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Rüsselsheim (20 Kilometer von Wiesbaden entfernt).

Am Toyota Corolla entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Fahrer wie auch seine Beifahrerin sind schwer verletzt. Beide befinden sich aber nicht in Lebensgefahr. Gerade staunen unsere Leser über diese Meldung: Flughafen Frankfurt: Zoll macht krassen Fund aus Darknet in Lautsprecher, wie extratipp.com* berichtet.

Sarah Pilz

