Schwerer Unfall in Wiesbaden: Junger Motorradfahrer verunglückt tödlich

Wiesbaden – Bei einem schweren Unfall in Wiesbaden-Rambach ist am Montagabend ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Eppstein (Main-Taunus-Kreis) tödlich verunglückt. Der Motorradfahrer wurde von einem Auto erfasst und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei berichtet.

Tödlicher Unfall in Wiesbaden: Motorrad beim Abbiegen übersehen

Ein 51 Jahre alter Autofahrer aus Wiesbaden befuhr mit seinem Auto am Abend die Niedernhausener Straße in Wiesbaden-Rambach. Er war in Richtung Wiesbaden-Naurod unterwegs. Nach Angaben der Polizei wollte der Autofahrer dann auf Höhe der Kitzelbergstraße wenden.

Dazu bog er ab und übersah offenbar den aus Richtung Wiesbaden kommenden Motorradfahrer. Der 29-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit der Fahrerseite des Autos.

Schwerer Unfall in Wiesbaden: Junger Motorradfahrer wird bei der Kollision mit einem PKW tödlich verletzt

Der Motorradfahrer wurde bei dem Aufprall auf den Wagen so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Fahrer des Autos blieb bei dem Unfall unverletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden außerdem ein Gutachter eingesetzt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Niedernhausener Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Dadurch kam es in Wiesbaden-Rambach zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei schätzt den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden auf rund 12.000 Euro.

Erst im Februar gab es einen tödlichen Unfall in Wiesbaden. Ein Fußgänger wurde beim Überqueren einer Straße von einem Audi erfasst und getötet.

Vor wenigen Wochen kam es zu einer Vollsperrung zwischen Wiesbaden-Erbenheim und Bierstadt, wie die Frankfurter Neue Presse* berichtete. Zwei Personen wurden bei einem Unfall schwer verletzt. Eine Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden.

