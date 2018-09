Vier Männer im Gebüsch mit Frau erwischt - Zeuge hat dunklen Verdacht

Wurde in der Nacht auf Mittwoch eine Frau vergewaltigt? Die Polizei erwischt nach einem Notruf vier Männer im Gebüsch - mit heruntergelassenen Hosen.

Wiesbaden - Was ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12.09.) in der Reisinger Anlage in Wiesbaden wirklich passiert? Das muss nun die Polizei in Wiesbaden klären, wie extratipp.com* berichtet. Der Reihe nach.

Wiesbaden: Frau vergewaltigt? Vier Männer im Gebüsch ohne Hosen erwischt

Der Vorfall geschah gegen 2.10 Uhr am Mittwochmorgen. Eine Zeuge rief bei der Polizei in Wiesbaden an und äußerte den Verdacht, dass eine Frau im Gebüsch gerade vergewaltigt werden könnte, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilt. Sofort raste eine Streife zum Einsatzort in der Reisinger Anlage in Wiesbaden. "Die Streife suchte die Örtlichkeit umgehend auf und traf auf die 43-Jährige und zwei junge Männer. Teilweise waren die Angetroffenen gerade wieder dabei, ihre Kleidung zu richten bzw. sich anzuziehen", so die Polizei.

Die Polizei konnte durch eine schnelle Fahndung noch zwei weitere Männer finden, die mutmaßlich an den noch unklaren Vorgängen im Gebüsch beteiligt waren. Verdächtig sind vier, aus Somalia und Eritrea stammende, Männer, im Alter zwischen 19 und 24 Jahren. Alle vier Männer wurden festgenommen, die Kripo führt derzeit noch Maßnahmen durch, um die genauen Umstände des Vorfall zu klären. Ob die 43-jährige Frau vergewaltigt wurde, ist derzeit noch völlig unklar. "Der Aufklärung gestaltet sich deswegen so schwierig, weil alle Beteiligten betrunken waren", so ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen zu extratipp.com*.

"Das zuständige Fachkommissariat für Sexualdelikte hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden", so die Polizei in Wiesbaden weiter. Die Leser disktieren seit Mittwoch über diese Meldung: 39-Jähriger spielt Pokémon GO neben Kirche - dann passiert der Horror, wie extratipp.com* berichtet.

