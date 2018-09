Mann und Jugendlicher streiten sich um Sitzplatz - plötzlich überall Blut

In Wiesbaden verwandelte sich ein Bus zu einem blutigen Tatort.

Im hessischen Wiesbaden streiten sich ein Mann und ein Jugendlicher um einen Sitzplatz. Plötzlich wird es blutig - die Situation eskaliert brutal.

Wiesbaden - Diese Busfahrt in Wiesbaden am Dienstag werden die Fahrgäste sicherlich so schnell nicht mehr vergessen: Eine Auseinandersetzung um einen freien Sitzplatz endete für einen 41-jährigen Mann und einen 14-Jährigen im Krankenhaus. Eine gefundene Rasierklinge lässt einen dunklen Verdacht zu, wie extratipp.com* berichtet.

Am Dienstag, 25. September gegen 13.25 Uhr, erreichte der Wiesbadener Linienbus die Haltestelle "Schiersteiner Straße" - dort stieg eine Familie ein. Ein 41-jähriger Vater zusammen mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Kleinkind. Als andere Fahrgäste auf die Mutter und das Kleinkind aufmerksam wurden, standen diese auf, um derFrau einen Sitzplatz anbieten zu können. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Wiesbaden: Mann will Sitzplatz für seine Freundin freihalten - dann rastet 14-Jähriger komplett aus

Doch ein 14-Jähriger hatte es laut Zeugenaussagen ebenfalls auf den freigewordenen Sitzplatz abgesehen - das wiederum ließ sich der Familienvater nicht gefallen. Er soll versucht haben, den Jugendlichen zurückzuhalten. Kurz daraufhin eskalierte die Situation komplett: Der 14-jährige Junge soll unvermittelt angefangen haben, auf den 41-jährigenVater aus Wiesbaden einzuschlagen. Im Bus war nach dem Angriff überall Blut! Anschließend flüchtete er aus dem Linienbus in Wiesbaden.

+ An der "Schiersteiner Straße" in Wiesbaden stieg die Familie ein - dann folgte der blutige Angriff. © Screenshot Google Maps

Brutale Attacke in Wiesbaden: Beide Männer müssen im Krankenhaus behandelt werden

Bei dem 41-Jährigen wurden sofort nach der brutalen Attacke des 14-Jährigen Schnittwunden im Gesicht festgestellt. Mit einem Krankenwagen wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Noch während die Polizei nach den mutmaßlichen Täter suchte, machte der sich selbstständig ebenfalls auf den Weg in ein Wiesbadener Krankenhaus. Offenbar hatte er sich während seines Angriffs selbst leicht verletzt. Nach einer ambulanten Behandlung wurde er auf eine Polizeidienststelle gebracht, danach seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Kriminalpolizei Wiesbaden macht erschreckenden Fund im Bus

Um die Spurensicherung bei den Beteiligten sowie im Bus durchzuführen, wurde die Kriminalpolizei Wiesbaden eingesetzt. Am Tatort machten sie eine erschreckende Entdeckung: Im Bus lag eine Rasierklinge. Diese würde die Schnittverletzungen im Gesicht des 41-Jährigen erklären - ob es sich aber tatsächlich um das Tatwerkzeug handelt, sollen weitere Ermittlungen ergeben.

Am Mittwoch staunen die Leser über diese Meldung aus Hessen: Plötzlich riesige Beule bei Laster - Großeinsatz der Feuerwehr auf Autobahn,wie extratipp.com* berichtet.

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.