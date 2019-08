Mann fährt 37 Jahre ohne Führerschein - nun wird ihm harmloser Zwischenfall zum Verhängnis

Nach einem eher harmlosen Unfall musste sich die Polizei auf die Suche nach dem Verursacher begeben. Der war aus gutem Grund vom Ort des Geschehens geflohen.

Wietze - Seit 37 Jahren ist ein Mann ohne Führerschein mit dem Auto gefahren. Nun wurde er von der Polizei aus dem Verkehr gezogen - wegen eines recht harmlosen Unfalls. Laut der Polizei in Celle war der Mann mit seinem Fahrzeug zu nah an die Mittellinie geraten, so dass sein Gefährt mit dem linken Seitenspiegel gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug stieß.

Demnach hätten sich die Unfall-Beteiligten zuerst noch unterhalten, doch dann habe der Verursacher den Ort des Geschehens aus Angst vor der Polizei verlassen. Die Fahndung führte die Beamten zu einem 63 Jahre alten Mann. Er war, wie sich zeigte, bereits seit fast vier Jahrzehnten ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs. Der Unfall passierte bereits am vergangenen Samstag in Wietze.

mol, dpa