Autofahrer übersieht Zug an Bahnübergang - es kommt zum Drama

Zu einem Horror-Crash kam es in Jever bei Wilhelmshaven, weil ein Autofahrer einen heranrasenden Zug nicht bemerkte.

In Jever bei Wilhelmshaven übersah ein Autofahrer einen heranrasenden Zug. Es folgte ein schrecklicher Unfall. Die Bahnstrecke in Niedersachsen wurde gesperrt.

In Jever bei Wilhelmshaven kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Zug

Der Autofahrer übersah die heranrasende Nordwest-Bahn und es kam zur Kollision

Die Bahnstrecke zwischen Jever und Wittmund wurde nach dem Unfall gesperrt

Wilhelmshaven - Zu einen erschreckenden Unfall kam es am Mittwoch, 29. Mai, gegen 6.40 Uhr in Jever bei Wilhelmshaven: Wie nordbuzz.de* berichtet, wollte ein Autofahrer einen unbeschränkten Bahnübergang am Schenumer Weg überqueren. Er übersah den heranrasenden Zug und es folgte der Horror-Crash.

Jever bei Wilhelmshaven: Autofahrer übersieht heranrasenden Zug - Es kommt zum Horror-Crash

Nach ersten Meldungen der Polizei befuhr ein mit zwei Personen besetztes Auto aus Richtung der B210 kommend den Schenumer Weg/Otternburger Wegin Jever bei Wilhelmshaven. Diese Straße ist laut NWZ eine beliebte Abkürzung zur B 210. Der Autofahrer kam aus Richtung Bundesstraße. und wollte einen unbeschränkten Bahnübergang überqueren. Aus bislang noch ungeklärten Gründen bemerkte der Autofahrer den von links heranrasenden Zug, bei dem es sich um eine Nordwest-Bahn (NWB) handelt, nicht. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte die Kollision zwischen Auto und Bahn mehr verhindert werden.

Jever bei Wilhelmshaven: Horror-Crash zwischen Nordwest-Bahn und Auto - Schienenverkehr eingestellt

Wie durch ein Wunder wurden weder Fahrer noch Beifahrer bei dem Horror-Crash bin Jever bei Wilhelmshaven verletzt. Auch keiner der Fahrgäste der Nordwestbahn nahm Schaden. Ganz im Gegensatz zu dem PKW: Hier entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Zugfahrgäste der Nordwest-Bahn wurden per Bus nach Jever gebracht. Auf der Bahnstrecke zwischen Jever und Wittmund wurde der Schienenverkehr bis auf Weiteres eingestellt und ein Schienenersatzverkehr von Sande bis Esens eingerichtet. Die Bahn-Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

