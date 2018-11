Tödlicher Domino-Crash: VW Caddy rast frontal in Audi - Frau hat nach Lkw-Aufprall keine Chance

Wilhelmshaven - Wie nordbuzz.de* berichtet, ereignete sich ein tödlicher Domino-Unfall am Dienstag, 13. November, gegen 13.40 Uhr auf der Auricher Landstraße bei Wilhelmshaven, als der Fahrer eines VW Caddy aus bislang unbekannten Gründen frontal in einen Audi raste, der anschließend gegen einen Lkw prallte.

Der 50 Jahre alte VW Caddy-Fahrer aus Großefehn löste den Domino-Unfall aus, als er in den Gegenverkehr geriet, wo er frontal mit einem Audi zusammen stieß, der von einer 64 Jahre alten Frau aus dem Altkreis Aurich geführt wurde. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Audi wiederum in den Gegenverkehr geschleudert, wo er mit einem Lkw kollidierte, der hinter dem VW Caddy fuhr.

+ Die Fahrerin des Audi verstarb im Krankenhaus © Kreisfeuerwehrverband Aurich

Die 64-Jährige wurde in dem Wrack des Audis eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite die Frau zusammen mit dem Rettungsdienst aus dem Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, wo sie im Laufe des Nachmittags verstarb. Der aus Westoverledingen stammende, 27 Jahre alte Fahrer des Lkw wurde bei dem Domino-Unfall leicht verletzt, so auch der Fahrer des VW Caddy.