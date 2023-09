Direkt vor Augen der Besitzerin: Jugendliche klauen kleinen Hund – „vermissen sie sehr“

Von: Marcel Prigge

Unglaublicher Vorfall in Rehden in Niedersachsen: Eine Hündin wurde direkt vor den Augen der Besitzerin gestohlen. Jugendliche nahmen Benia auf ihren Fahrrädern mit. Die Betroffenen hoffen nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Rehden – Es ist ein unglaublich dreister Hundediebstahl: zwei Jugendliche sollen sich am Sonntag, 3. September, in Rehden bei Diepholz in Niedersachsen der Hündin Benia genähert und sie dann auf ihren Fahrrädern mitgenommen haben. Und das direkt vor den Augen der Besitzerin. Von den Tätern und dem Hund fehlt bislang jede Spur. Die Betroffenen erklären, was geschehen ist und wenden sich an die Öffentlichkeit.

Dreiste Diebe in Rehden unterwegs: Hund vor den Augen der Besitzerin gestohlen

„Wir lieben Benia und vermissen sie sehr ...“, erzählt Konrad Zybała gegenüber kreiszeitung.de. Vor Kurzem postete er in einer Facebook-Gruppe für vermisste Tiere im Landkreis Diepholz den Vorfall. „Zwei Jungs auf Fahrrädern“ hätten den dreijährigen Hund einfach mitgenommen.

Gesucht: Hündin Benia ist am Sonntag, 3. September, von zwei unbekannten Jugendlichen auf ihren Fahrrädern mitgenommen worden. © Konrad Zybała

Beide hatten ihre Fahrräder neben dem Haus abgestellt, als seine Mutter mit den beiden Hunden Benia und Żaba von einem Spaziergang wiederkam. Da das Haus recht nah war, hatte sie bereits die Leinen losgemacht. Żaba, das bereits 16 Jahre alte taube und teilweise blinde Tier, sei von ihr ins Haus geleitet worden, berichtet Zybała weiter. Als sie wieder aus der Haustür trat, traute sie ihren Augen kaum.

Hundediebstahl vor dem eigenen Haus: Besitzerin mit gebrochenem Fuß konnte Diebe nicht verfolgen

Seine Mutter habe Benia gerufen, damit sie ins Haus komme, berichtet Zybała. Die „sehr freundliche Hündin, die einfach alles und jeden liebt“ sei aber zu den beiden unbekannten Jugendlichen gerannt, um sich streicheln zu lassen. „Sie musste mit ansehen, wie die Jungs sie hochheben und wegfahren.“

Benia ist besonders zutraulich und liebt jeden Menschen. Die Besitzer der Hündin hoffen nun, dass sie wohlbehalten wieder auftaucht. © Konrad Zybała

Die alte Frau hätte noch versucht, die Hundediebe zu verfolgen, doch aufgrund eines gebrochenen Fußes hatte sie keine Chance. Nur eine grobe Richtung und das vage Aussehen der Jugendlichen konnte sie wahrnehmen. „Der eine hatte schwarze Haare, ist circa 1,8 Meter groß und dünn. Der andere war etwas kleiner, mit braunen Haaren“, ist nun in der Facebook-Gruppe zu lesen.

„Das ist ja wirklich unglaublich“: Betroffene hoffen auf Hilfe der Bevölkerung

Unter dem Post sammeln sich mitfühlende Kommentare: „Das ist ja wirklich unglaublich. Es tut mir sehr leid und fühle mit euch!“ ist ebenso zu lesen wie „Gibt es Neuigkeiten zu Benia? Sie kann sich doch nicht in Luft auflösen.“ Dabei tauchen durchaus vermisste Hunde wieder auf. Ein Tier wurde nach sieben Jahren mit seiner Familie wiedervereint.

Leider gibt es keine Neuigkeiten. Auf Nachfrage bei der Polizeiinspektion Diepholz erklärt ein Sprecher, dass es bislang noch keine Hinweise zu den Tätern gebe. „Die Ermittlungen laufen noch. Wir können in solch einem Fall nur raten, möglichst zeitnah Anzeige bei der Polizei zu erstatten.“ Dies ist in diesem Fall getan worden. Dass ein Hundediebstahl auch gut ausgehen kann, zeigt ein Fall aus Hannover: Eine 27-jährige Frau hat ihren gestohlenen Hund mitsamt des samt 89-jährigen Diebes gefunden.

In der Zwischenzeit hat Zybała Suchplakate in Rehden aufgehängt. Warum die Unbekannten den Hund mitnahmen, kann er sich nicht erklären. Er hat Angst, dass sie der Hündin aus Spaß etwas antun könnten. Für ihn steht jedoch fest, dass es sich um Menschen handelt, die sich „keine Gedanken darum machen, dass ein Hund auch ein Teil der Familie ist“. Er hofft weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nachtrag: Nur wenige Tage später ist die Hündin wieder aufgetaucht. Benia ist gestohlen und verkauft worden.