Michale Senay vermisst: Jetzt braucht die Polizei Hilfe: Wer hat das Kind (13) gesehen?

Wo ist Michale Senay? Der 13-jährige Junge wird in Mecklenburg-Vorpommern vermisst. Die Polizei vermutet, dass er sich in oder um Wismar aufhält.

Wismar - Der in Wismar vermisste 13-jährige Michale Senay trägt nach Angaben der Polizei eine schwarz-weiße Winterjacke, eine dunkle Jeans und knöchelhohe, hellbraune Boots. Er ist 163 Zentimeter groß und sehr schlank, wie nordbuzz.de* berichtet. Der vermisste Junge stammt ursprünglich aus Eritrea, hat einen dunklen Hautton und schwarzes, krauses Haar.

Wismar: Vermisstes Kind spricht nur schlecht deutsch

Michale ist aller Wahrscheinlichkeit nach zu Fuß unterwegs und der deutschen Sprache nur sehr eingeschränkt mächtig. Vermutlich hält sich das vermisste Kind in der Hansestadt Wismar oder in ihrem Großraum auf. In Bremen ist die Polizei unterdessen auf der Suche nach einer vermissten Frau und ihren Kindern, wie nordbuzz.de* berichtet.

Polizei Wismar nimmt Hinweise zu vermisstem Kind entgegen

Hinweise auf den vermissten Jungen nimmt die Polizei Wismar unter der Telefonnummer 03841/203224, der Polizeinotruf oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

