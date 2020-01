Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Hier öffnen diesmal die Geschäfte  

Am verkausoffenen Sonntag können Kunden von 13 bis 18 Uhr einkaufen.

Besonders Berufstätige nutzen gern die Chance, Einkäufe an einem freien Tag zu erledigen oder ausgiebig zu bummeln. An den meisten Sonntagen im Jahr ist das kein Problem, viele Städte bereichern ihre Veranstaltungen, Märkte und Stadtfeste um einen verkaufsoffenen Sonntag. Auch heute, am ersten Sonntag im neuen Jahr, sind die Geschäfte in einigen NRW-Städten auf Kundschaft eingestellt.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW, vom Ruhrgebiet bis Rheinland und Ostwestfalen

Der deutsche Einzelhandel läutet das neue Jahr ein: In diesen NRW-Städten besteht heute, am ersten Sonntag im Jahr 2020, Gelegenheit zum Einkauf.

Verkaufsoffener Sonntag am 5.1.2020 hier in NRW

Am Sonntag, 5. Januar, öffnen die Geschäfte in diesen Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen:

Sonntagsshopping in NRW am 5. Januar 2020

Das NRW-Ladenöffnungsgesetz erlaubt höchstens acht nicht unmittelbar aufeinanderfolgende Öffnungstage an Sonntagen im Zusammenhang mit Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen.

An verkaufsoffenen Sonntagen dürfen die Geschäfte für höchstens fünf Stunden öffnen.

öffnen. Die übliche Öffnungszeit ist von 13 bis 18 Uhr .

. In Kurorten und Kommunen mit besonderer touristischer Bedeutung ist das Ladenöffnungsgesetz großzügiger: Hier dürfen sogar an bis zu 40 Sonntagen im Jahr die Läden öffnen. Davon profitiert in NRW etwa Winterberg. Und auch für das sauerländische Willingen, das schon hinter der hessischen Landesgrenze liegt, gibt es besondere Regelungen.

Kurzfristige Absage verkaufsoffener Sonntage möglich

Angesichts zahlreicher Klagen gegen die Durchführung verkaufsoffener Sonntage der Gewerkschaft Verdi kommt es immer wieder auch zu kurzfristigen Absagen geplanter Einkaufssonntage.

Zuletzt hat das Oberverwaltungsgericht Münster eine engere Auslegung der Ladenöffnungsgesetze angemahnt.

In vielen Städten öffnen sonntags nur die Geschäfte mit Innenstadtlage

Gleichzeitig hat sich in vielen Städten durchgesetzt, dass nur noch in den Ortskernen die Geschäfte öffnen. Möbelhäuser etwa, Baumärkte oder andere Läden in Außenbezirken lassen ihre Türen dagegen geschlossen - um nicht eine Klage zu provozieren, die den gesamten verkaufsoffenen Sonntag gefährdet.

Hier ist der Überblick über die verkaufsoffenen Sonntage in NRW, Sauerland, Ruhrgebiet, Münsterland, Ostwestfalen, Rheinland und im niederländischen Grenzgebiet:

Verkaufsoffener Sonntag: Die Planungen für den 05.01.2020 in der Übersicht

Die folgende Übersicht kann nur die Planungen wiedergeben, ohne Gewähr für die Durchführung des verkaufsoffenen Sonntags.

Wer einen Shoppingausflug plant, kann über den Link zur offiziellen Website der jeweiligen Stadt oder der jeweiligen geplanten Veranstaltung erfahren, ob der verkaufsoffene Sonntag tatsächlich wie angekündigt durchgeführt werden kann. Auch können wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Öffnen die Geschäfte sonntags, dann in den NRW-Städten in der Regel von 13 bis 18 Uhr.

Einkaufen am Sonntag im Sauerland

Die Regelungen für Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorte mit besonders starkem Tourismus bescheren unter anderem Winterberg und Willingen eine große Zahl an verkaufsoffenen Sonntagen. Auch an diesem Sonntag haben viele Einzelhändler in den beiden Touristenorten geöffnet.

Koopzondag in Holland

In den Niederlanden ist die gesetzliche Regelung über verkaufsoffene Sonntage um einiges lockerer als im Nachbar-Bundesland Nordrhein-Westfalen. Gerade in den größeren Städten öffnen die Geschäfte oft jeden Sonntag oder regelmäßig an einem bestimmten Sonntag eines Monats und laden zum Einkaufen ein.

Der "Koopzondag" ist in den größeren Städten eine Selbstverständlichkeit. Viele Kunden aus NRW, vor allem aus dem Münsterland und dem Ruhrgebiet, nutzen den Sonntag gern für eine Shoppingtrip zum Beispiel nach Roermond, Venlo, Enschede, Nimwegen, Winterswijk oder Arnhem.

Kaufsonntag im Centro Oberhausen

Das Einkaufszentrum Centro Oberhausen macht den Anfang und lädt seine Kunden gleich am 5. Januar zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres ein. Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag in Haltern am See

Haltern am See profitiert von der Sonderregelung für Orte mit touristischer Bedeutung: Neben den verkaufsoffenen Sonntagen zu besonderen Gelegenheiten öffnen die Geschäfte jeweils am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag in Geldern

Traditionell ist der erste Sonntag eines Jahres in Geldern für das Drachen- und Feuerfest reserviert. Neben einem bunten Rahmenprogramm sind auch die Geschäftsinhaber mit einem verkaufsoffenen Sonntag dabei.

Einkaufen am Sonntag in Krefeld

Zum Neujahrsauftakt laden die Händler in die Innenstadt von Krefeld ein. Die Geschäfte öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Kaufsonntag in Kempen

Weihnachten ist schon wieder vorbei? Kein Grund, nicht einkaufen zu gehen. Zum Beispiel beim After-Christmas-Shopping in Kempen am 5. Januar.

Verkaufsoffener Sonntag in Lüdinghausen

Das erste große Marktgeschehen des neuen Jahres ist am Sonntag in Lüdinghausen Anlass, auch die Geschäfte zu öffnen. 70 Händler und Aussteller kommen zum Westfälischen Wintermarkt.

Einkaufen am Sonntag am Flughafen CGN/DUS

Am Flughafen Köln/Bonn haben die Geschäfte in der Einkaufsmeile an beinahe jedem Tag des Jahres geöffnet. Das gilt auch für den zweiten großen NRW-Flughafen, Düsseldorf. Hier sind die Geschäfte außerhalb des Sicherheitsbereiches auch am 22. Dezember geöffnet.

