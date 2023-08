Polizei findet Opfer in Frankreich: Deutscher soll Ehefrau seit 2011 eingesperrt und misshandelt haben

Von: Moritz Bletzinger

Die Stadt Forbach liegt nahe der Grenze. Ein Deutscher soll eine Frau in Forbach in Frankreich (Archivfoto) jahrelang eingesperrt und misshandelt haben. © Nicolas Rung/imago

Eine Frau im französischen Forbach wurde nackt und mit Knochenbrüchen in einer Wohnung gefunden. Ihr deutscher Mann soll sie seit 2011 misshandelt haben.

Update vom 7. August, 15.15 Uhr: Wie der französische Sender RMC berichtet, griff die Polizei am Montagmorgen um 6 Uhr zu. Demnach weigerte der Mann, die Tür zu öffnen, weshalb die Beamten sie einbrachen und ihn direkt verhafteten. Die Festnahme verlief den Umständen entsprechend reibungslos.

Drinnen fanden die Beamten das Opfer verängstigt, nackt und mit geschorenem Kopf. Die Wohnung soll komplett vergittert sein.

RMC hatte außerdem von einer Folterbank und einem Notizbuch berichtet, in dem der Mann all seine Taten festgehalten haben soll. Dabei handelt es sich aber anscheinend um eine Fehlmeldung, eine gerichtliche Quelle bestreitet die Infos.

Erstmeldung vom 7. August, 13.54 Uhr: Forbach – Entsetzlicher Verdacht gegen einen Mann aus Forbach in Frankreich. Der 55-jährige Deutsche soll seine Ehefrau zwölf Jahre lang eingesperrt und misshandelt haben. Die Polizei entdeckte die 53-Jährige nackt, unterernährt, mit mehreren Knochenbrüchen und rasiertem Kopf in einer Wohnung. Der Mann wurde am Montag festgenommen.

Forbach in Frankreich: Deutscher soll Ehefrau zwölf Jahre eingesperrt und misshandelt haben

Am Sonntag gelang es der Frau, ein Telefon zu stehlen und den deutschen Rettungsdienst in Wiesbaden zu erreichen, berichten BFMTV und RMC aus Polizeikreisen. Beamte der Direktion für öffentliche Sicherheit des Départements Moselle wurden daraufhin von den deutschen Behörden alarmiert.

Sie berichtete der Polizei, ihr Mann halte sie seit 2011 gefangen und foltere sie. Beamte brachten die Frau in die Notaufnahme. An ihren Armen und Beinen finden sich alte Brüche. Alle Räume der Wohnung sind abgeschirmt, scheinbar auch, um die neun Katzen, die sich darin aufhalten, nicht frei laufen zu lassen.

Nachbarn riefen schon vor Jahren die Polizei – jetzt laufen Ermittlungen gegen deutschen Ehemann

Gegen den Ehemann laufen jetzt Ermittlungen wegen Entführung, schwerer Vergewaltigung, Folter und Grausamkeit.

Das Ehepaar war zuvor 2019 in den Fokus der Polizei geraten. Damals hatten besorgte Nachbarn den Notruf alarmiert. Doch das Paar widerlegte die Aussagen der Nachbarn damals.

