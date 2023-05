Wolf attackiert Reh in Hotelgarten – Blutiger Angriff schockiert Italien

Auf Video

In Italien wird ein Wolf dabei beobachtete, wie er sich nach Tageseinbruch über ein Reh hermacht. Die Helligkeit und der Berufsverkehr scheinen dem Wolf nichts auszumachen.

Auronzo – Die Wolfspopulation steigt in ganz Europa an. Obwohl sich die Tiere in der Regel von Menschen fernhalten, werden sie immer wieder gesichtet. Sie gelten nicht nur als scheu, sondern auch als dämmerungs- und nachtaktiv. In Italien wurde jedoch ein Wolf bei Tageslicht beobachtete, wie er in der Nähe eines Hotels ein Reh in Stücke riss.

Wolf attackiert Reh im Dorf - Angriff schockiert Italien

Es war noch früh am Morgen, als ein Wolf gegen 7.30 Uhr am 27. April im venezianischen Auronzo di Cadore gesichtet wurde. Er war alleine unterwegs, wie die italienische Zeitung Gazzetta berichtete. Im Garten eines Hotels stürzte er sich laut Berichten auf ein Reh. Der Vorfall wurde von dem Besitzer einer gegenüberliegenden Bar beobachtet und gefilmt. Das Video des Barbesitzers teilte das Portal La Repubblica.

Das Video zeigt, wie sich der Wolf über das Reh hermacht. Er riss und zerrte an ihm, schaute einige Male nach oben und ließ sich durch den Verkehrslärm nicht beirren. Nach einigen Bissen ließ der Wolf von dem toten Tier ab und verschwand in Richtung des Waldes. Ob das Reh bereits tot war oder durch den Angriff des Wolfes umkam, ist nicht klar.

Wölfe in Italien: Wurde der Wolf gleich zweimal gesichtet?

Das war womöglich jedoch nicht der einzige Besuch des Wolfes an diesem Tag. Am Abend soll ein weiterer Wolf oder auch der gleiche Wolf gesichtet worden sein. Wie suedtirolnews.it berichtete, schlich das Raubtier in der Stadt umher. In der Region Venetien sollen etwa hundert Wölfe bekannt sein, die in mindestens 14 Rudeln leben. Nur in seltenen Fällen verhalten sich Wölfe gegenüber Menschen aggressiv. Wer dennoch Angst vor ihnen hat, sollte sich bei einem Zusammentreffen ruhig und respektvoll verhalten, wie die Polizei nach einem Vorfall in Bayern erklärte.

Alter Bis zu 13 Jahren Gewicht Etwa 30 bis 50 Kilogramm Größe Etwa 120 Zentimeter lang; Schulterhöhe 60 bis 90 Zentimeter Population in Europa Etwa 12.000 bis 18.000 Wölfe in freier Wildbahn Fressen Hirsche, Rehe, Wildschweine, Elche, Feldhasen, Kaninchen, Vögel, Mäuse Quelle geo.de

Die steigende Wolfspopulation sorgt für eine kontroverse Debatte. Der Freie-Wähler-Politiker Hubert Aiwanger findet etwa, dass man sich gegen den Wolf zur Wehr setzen sollte. (vk)

