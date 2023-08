Trigema-Chef Wolfgang Grupp: „Ich bin kein Sozialsäusler, ich bin ein Egoist“

Von: Nadja Pohr

Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist eine enge Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern wichtig. Seinen Egoismus hat er bei seinem Führungsstil zurückgeschraubt.

Burladingen - Dass Trigema-Chef Wolfgang Grupp ein erfolgreicher Unternehmer ist, hat der 81-Jährige längst bewiesen. Als er die Textilfirma von seinem Vater übernahm, war diese hoch verschuldet. Durch seine Neuausrichtung schaffte er es, Trigema vor der Pleite zu retten und den Umsatz wieder anzukurbeln. Wolfgang Grupp ist seinen Prinzipien immer treu geblieben, wie er in einem Vortrag erklärt, bei dem er auch über seine Erfolgsregeln spricht.

Der konservative Unternehmer weiß aber genauso, dass seine Mitarbeiter einen großen Anteil zum Erfolg der Firma beitragen. Grupp gab seinen Angestellten daher auch ein besonderes Versprechen: Die Kinder der Beschäftigten bekommen garantiert einen Ausbildungsplatz bei Trigema.

Wolfgang Grupp über seine Führung: „Ich bin ein Egoist“

Im Interview mit dem SWR erklärt Trigema-Chef Wolfgang Grupp noch einmal genauer seinen Führungsstil. „Ich bin kein Sozialsäusler. Ich bin ein Egoist. Mir soll es gut gehen“, sagt Grupp. Er habe jedoch schnell gemerkt, dass seine Mitarbeiter mehr leisten und freudiger arbeiten, je besser und netter er sie behandle. „Das brauchen wir. Wir brauchen ein Miteinander“, stellt er klar. Seine Angestellten haben eine Entscheidungsfreiheit und wissen, dass der Chef auf sie setze.

Trigema-Chef Wolfgang Grupp hält ein gutes Miteinander mit seinen Angestellten für wichtig, damit sie gute Leistungen bringen. © Sebastian Gollnow/dpa

Dies sei unter anderem auch der Grund dafür, dass Angestellte bereits seit 50 Jahren im Unternehmen sind und deshalb bietet er auch eine Arbeitsplatzgarantie für die Kinder an. „Wenn die Eltern schon seit Jahrzehnten bei uns sind, ist es doch selbstverständlich, dass ich den Kindern auch einen Arbeitsplatz gebe. Das ist alles auch ein bisschen Egoismus“, erklärt Grupp.

Weil ihm ein gutes Miteinander und eine enge Zusammenarbeit bei Trigema wichtig ist, sitzt Wolfgang Grupp auch mit all seinen Verwaltungsmitarbeitern in einem Großraumbüro. Er habe damals alle Wände einreißen lassen, weil er es „nicht ausgehalten habe“. „Ich musste von Zimmer zu Zimmer springen, bis ich einen erreichte“, erinnert er sich. „Wenn irgendwas nicht mehr ganz stimmt, dann können wir uns austauschen. So lösen wir die Probleme am schnellsten.“ Der Trigema-Chef hat für seine Angestellten auch immer ein offenes Ohr.

Wolfgang Grupp über den Vergleich mit einem Diktator

Im Interview wird Wolfgang Grupp auch darauf angesprochen, dass böse Zungen behaupten, er würde sein Unternehmen wie ein Diktator führen. Den Vergleich lässt er jedoch nicht so stehen. „Ich habe sicherlich die Verantwortung. Wenn ich die Verantwortung übernehmen muss, muss ich auch am Schluss die Möglichkeit haben, die Entscheidung zu fällen. Das wollen die Mitarbeiter auch“, sagt er.

Wichtige Entscheidungen treffe der Trigema-Chef jedoch auch immer mit den jeweiligen Mitarbeitern: „Das heißt, ob ich die teuerste Maschine kaufe, das müssen mir meine Mitarbeiter sagen, ob die Maschine in Ordnung ist.“ Bei der Wahl seiner Nachfolge legt sich Wolfgang Grupp dagegen nicht fest. Bei diesem Thema bestimmt seine Frau alleine, welches seiner beiden Kinder der nächste Trigema-Chef wird.