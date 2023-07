Wolfgang Grupp: „Über den Mindestlohn zu diskutieren, ist Idiotie“

Von: Sina Alonso Garcia

Guten Nähern nur den Mindestlohn zu zahlen, ist für Trigema-Chef Wolfgang Grupp keine Option. Stattdessen setzt er Anreize, indem er Leistung gezielt mit Gehaltssteigerungen belohnt.

Burladingen - Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist als Unternehmer bekannt, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Auch in einem Vortrag auf dem Loft Film Day in München machte Grupp zuletzt lautstark seine Standpunkte klar. Innerhalb von rund 40 Minuten spricht der Firmenpatriarch darüber, wie er Trigema innerhalb von fünf Jahrzehnten so erfolgreich gemacht hat – und kommt auch auf das Thema Mindestlohn zu sprechen.

Wie Grupp erklärt, habe Trigema im Jahr 2022 einen Produktionsumsatz von 127 Millionen Euro bei einer Wertschöpfung von 80 Prozent erzielt. „Das heißt, wir kaufen nur 20 Prozent von diesem Umsatz ein.“ Rund 25 bis 30 Millionen Euro würden eingekauft – der Rest sei Wertschöpfung. „Und deshalb haben wir einen Lohnanteil von 54 Prozent“, so Grupp. „Und deshalb darf man bei mir auch nicht über den Mindestlohn diskutieren. Über den Mindestlohn zu diskutieren, ist für mich Idiotie!“

Wolfgang Grupp: Gute Näher will er bei Trigema „garantiert nicht zum Mindestlohn einstellen“

Seit Oktober 2022 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn von zwölf Euro in der Stunde. Für Grupp ist dieser Betrag laut eigenen Angaben aber lediglich ein Einstiegsgehalt. „Wir stellen einen Näher ein und der kriegt garantiert den Mindestlohn“, sagt der Trigema-Chef. „Wenn er aber nach vier Wochen gezeigt hat, was er kann, dann muss der Lohn sofort angehoben werden. Weil zum Mindestlohn werde ich ihn garantiert nicht einstellen.“ Die Rechnung sei ganz einfach: Wer bei Trigema mehr leiste, bekomme auch mehr Gehalt.

„In einem Hochlohnland darüber zu diskutieren, dass man die Mindestlöhne nicht zahlen kann, das finde ich natürlich verheerend!“, so Grupp. „Denn wir brauchen Mitarbeiter, die Leistung bringen. Und bei mir ist vorgegeben, wenn bei einem Näher tatsächliche Leistung zählt, dann muss man ihm spontan auch mal 10 Cent, 20 Cent oder 30 Cent mehr geben. Damit er den Ansporn hat, die Leistung zu bringen.“ Statt Leuten, „die den ganzen Tag jammern, dass sie nichts verdienen“ wünsche er sich Mitarbeiter, die ihr volles Potenzial ausschöpfen.

Wolfgang Grupp: Einfache Rechnung zeigt, wann sich die Arbeit eines Nähers lohnt

Wolfgang Grupp (81) möchte Leistung in seinem Unternehmen belohnen - und rechnet durch, ab wann sich eine Arbeitskraft rentiert. © Uwe-Jens Igel/Imago

„Ich will, dass die Maschine mehr bringt als der Mindestlohn“, so Grupp. „Ich habe Arbeitsplätze. Der Stuhl kostet das gleiche, der Strom kostet das Gleiche. Ob der Mitarbeiter an der Maschine 140 Prozent bringt, ob er 80 Prozent bringt oder unter Mindestlohn bringt. Der muss 15 bis 16 Euro erarbeiten als Näher. Dann hat sich die Maschine gelohnt und dann lohnt sich der Arbeitsplatz.“