Über 2 Promille: Fahrschüler zieht Fahrlehrer per Notruf aus dem Verkehr

Nicht zu übersehen war der kritische Zustand eines 60-jährigen Fahrlehrers in Wolfsburg. Er wollte mit über zwei Promille zu einer Unterrichtsstunde starten.

Wolfsburg - Gleich zu Beginn seiner vereinbarten Fahrstunde bemerkte ein Fahrschüler in Wolfsburg, dass es seinem 60-jährigen Fahrlehrer nicht gut ging. Zunächst vermutete der Mann einen internistischen Notfall, als er am Montagmittag am Willy-Brandt-Platz zu dem Lehrer ins Auto einstieg.

Daher alarmierte er am gestrigen Montag sofort die Rettungssanitäter per Notruf. Wie sich herausstellte, war jedoch Alkohol der Grund für das Unwohlsein des Lehrers. Das meldet die Polizei in Wolfsburg.

Der aus dem Landkreis Gifhorn stammende Fahrlehrer wollte sich zunächst nicht von den Sanitätern behandeln lassen, weswegen eine Polizeistreife hinzugezogen wurde.

Alkoholtest ergab 2,06 Promille

Erst in der Polizeiwache glückte dann nach mehreren Versuchen ein Alkoholtest - der 2,06 Promille ergab. Aufgrund des Ergebnisses wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des 60-Jährigen beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

