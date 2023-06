Heftige Zettel-Beschwerde über Kinderwagen und Rollator im Flur: „Wie verbittert kann man sein?“

Teilen

Kinderwagen oder Rollator? In einem Nachbarschaftsstreit in Berlin ging es um die Frage, was schlimmer ist. © Eckhard Stengel/imago/Symbolbild

In Berlin entbrannte unter Nachbarn ein Generationenkonflikt. Im Zettel-Wortgefecht debattierte man, was schlimmer ist: Rollator oder Kinderwagen?

Berlin – Wenn Menschen Tür an Tür zusammenwohnen, kann es zu Konflikten kommen. In Deutschland scheint der Zettel eine der beliebtesten Kommunikationsmethoden in solchen Fällen zu sein. Eine direkte Konfrontation lässt sich damit vermeiden, dem Frust können Anwohner aber dennoch freien Lauf lassen. In Berlin stellte sich in einem Nachbarschaftsstreit nun die Frage, was mehr stört: Kinderwagen oder Rollator?

Mieter beschweren sich über Kinderwagen und Spielzeug – die Reaktion folgt prompt

Das Instagram-Profil „Notes of Berlin“ sammelt unterhaltsame Zettel-Interaktionen in der Hauptstadt. Ein Fundstück von Ende Mai sorgte nun auch online für Diskussionen. „Wir möchten Sie zum wiederholten Male auffordern, Ihre Kinderwagen und Kinderspielzeuge sowie Gerümpel nicht in den Durchgängen [...] oder vor den Wohnungstüren anderer Mieter [...] zu deponieren“, hieß es auf dem Zettel, der im Original mit Rechtschreibfehlern gespickt ist. Falls noch Unklarheiten bestehen sollten, ergänzt der Schreiber praktischerweise einen Link zum Mietrecht, das gesetzlich Fluchtwege vorschreibt. „Bei wiederholten Verstößen wird Anzeige erstattet!“, endete der Text mit einer unmissverständlichen Drohung.

Die Antwort folgt prompt. „Wie verbittert kann man sein?“, fragt offenbar die angesprochene Partei in einer handschriftlichen Notiz und dreht das Argument direkt um: „Dann an selbigen Plätzen auch keine Rollatoren abstellen.“ Damit war in der Diskussion direkt ein Generationenkonflikt heraufbeschworen. „Schöne Grüße von den genervten Mietern über das ungerechtfertigte Gezeter ständig“, so die Reaktion weiter.

Unterschied zwischen Rollatoren und Kinderwagen? Meinungen in Kommentaren gehen auseinander

Wer in Nachbarschaftsstreits tatsächlich im Recht ist, lässt sich von außen in der Regel schwer beurteilen. In jedem Fall macht auch der Ton die Musik, wie eine Studie der Universität Cardiff im Jahr 2020 bewies. In die Diskussion Rollator vs. Kinderwagen schaltete sich offenbar ein weiterer Anwohner mit einem Zettel ein und outete sich als „Team Rollator“. „[...] Es ist schon klar, dass die Person, die einen Rollator benötigt, alt ist und nicht mehr gut zu Fuß?“, so die rhetorische Frage zu Beginn. Demzufolge könne dieser Nachbar den Rollator auch nicht mehr alleine hochschleppen und benötige Hilfe, so der dazu geheftete Zettel weiter.

Wer macht das Rennen Kinderwagen vs. Rollator? In einem Nachbarschaftsstreit in Berlin ging es um diese Frage. © Schöning/imago/Symbolbild

Einen Rollator könne man nicht hochschleppen, kommentiert ein Instagram-Nutzer ungläubig, aber eine Mutter etwa mit Beckenbodenproblemen oder Kaiserschnitt solle den Kinderwagen hochtragen? Ob ein Fluchtweg von einem Rollator oder einem Kinderwagen verstellt ist, macht im Brandfall wohl keinen Unterschied. „Roller und Spielzeuge können weggeräumt werden. Aber weshalb jetzt ein Unterschied gemacht wird zwischen Rollatoren und Kinderwagen, das verstehe ich nicht“, heißt es in einem entsprechenden Kommentar unter dem Beitrag.

„Ist man gleich verbittert, wenn man genervt von Faulheit und fehlender Selbstreflexion ist?“, fragt sich hingegen ein weiterer Instagram-Nutzer. „Kinderwagen haben im Flur nichts zu suchen, ab in den Keller damit“, vertritt ein anderer Beitrag die Gegenseite, mit der Begründung Sicherheit gehe vor. „Ich würde das direkte Gespräch suchen“, lautete einer der wenigen konstruktiven Vorschläge in der Kommentarspalte, denn Drohungen kämen „meist nicht gut an“. Doch selbst dieser versöhnliche Kommentator kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Wer von euch will den Rotstift herausholen und den Text korrigieren?“