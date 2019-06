18-Jähriger stürzt mit Smartphone in der Hand von Festungsmauer - Lebensgefahr

Festung Marienberg in Würzburg. Hier ereignete sich das Unglück am Samstagabend.

Leichtsinn mit dramatischen Folgen: Ein 18-Jähriger stand offenbar auf der Würzburger Festungsmauer, machte Fotos - und verlor den Halt.

Würzburg - Ein schreckliches Unglück ereignete sich am späten Samstagabend gegen 23 Uhr auf der Würzburger Festung. Mehrere Zeugen beobachteten einen 18-Jährigen dabei, wie er auf der Festungsmauer stand und mit seinem Smartphone wohl fotografierte. Offenbar aus Unachtsamkeit verlor der junge Mann das Gleichgewicht und stürzte rund zehn Meter in die Tiefe.

Jugendlicher stürzt in Würzburg ab - Lebensgefahr

Auch Freunde des 18-Jährigen mussten das Drama mitansehen. Sofort alarmierten sie den Rettungsdienst und die Polizei. Nach dem Absturz wurde der Schwerstverletzte von Spaziergängern, die zufällig vor Ort waren, erstversorgt. Nach einer notärztlichen Behandlung kam er dann ins Krankenhaus. Laut Polizei besteht Lebensgefahr.

Ermittler der Kripo befragten noch an der Absturzstelle Zeugen, die unabhängig voneinander den Unfallhergang schilderten.

