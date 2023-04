Totes Mädchen (10) in Kinderheim entdeckt: Bewegende Trauerfeier - Lieblingslied rührt Trauernde zu Tränen

Kinder gestalten Trauerfeier mit

+ © Daniel Vogl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ In Wunsiedel wurde eine Zehnjährige getötet, nun fand die Trauerfeier statt. © Daniel Vogl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Eine Zehnjährige wurde Anfang April tot in einem Kinderheim in Wunsiedel gefunden, es gibt zwei Verdächtige. Nun fand die Trauerfeier für das Mädchen statt.

Wunsiedel - Am 4. April wurde eine Zehnjährige tot in einem Kinderheim in Wunsiedel aufgefunden. Nach einigen Tagen rückte ein Elfjähriger in den Fokus der Ermittler. Am Freitag, 28. April, teilten die Ermittler dann mit, dass ein 25-Jähriger festgenommen wurde. Es bestehe der Verdacht eines Tötungs- und eines Sexualdeliktes.

Mädchen in Kinderheim in Wunsiedel getötet: Bewegender Abschied von Zehnjähriger

„Der Schock sitzt tief, auch nach so langer Zeit“, sagte Pfarrer Dr. Thomas Vogl laut RTL in seiner Predigt am Samstag, 29. April. Viele Menschen nahmen in der Basilika in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) Abschied von dem getöteten Mädchen. Viele Kinder aus der Einrichtung gestalteten die Trauerfeier mit bewegenden Gesten mit, wie die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg erklärte. So bedankten sich einige Kinder laut RTL in den Fürbitten für die gemeinsame Zeit mit der Zehnjährigen.

„Trauer war kaum auszuhalten“: Lieblingslied von getöteter Zehnjähriger bei Trauerfeier gespielt

Bei der Trauerfeier erklang auch das Lieblingslied des Mädchens: „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay. Dabei flossen bei den Anwesenden viele Tränen. „Die Trauer war kaum auszuhalten“, berichtete RTL-Reporterin Michaela Johannsen, die bei der Trauerfeier anwesend war.

Am Ende des Gottesdienstes legten die Kinder ein Kondolenzbuch und selbstgebastelte Blumen nieder, außerdem wurden Seifenblasen an alle Kinder verteilt. Damit sollte an das Mädchen erinnert werden. Denn „der Tod sollte nie das letzte Wort haben“, sagte Pfarrer Vogl laut RTL. (kam)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.