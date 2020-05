Skurrile Zalando-Bewertungen für Nike-Schuh: „Das sind die wirklich relevanten Rezensionen“ 

Produkt-Bewertungen beeinflussen die Kaufentscheidung im Internet stark. Zwei besonders kuriose und wohl ehrliche Fälle sorgen für Lacher im Internet.

In Zeiten des Coronavirus boomt Online-Shopping umso mehr.

boomt Online-Shopping umso mehr. Rezensionen sind für Kunden oft ein wichtiger Indiaktor beim Kauf.

sind für Kunden oft ein wichtiger Indiaktor beim Kauf. Zwei Bewertungen unter einem Sportschuh von Nike bei Zalando sorgen für Lacher im Internet.

München - Woran erkennt man einen guten Schuh? Am sicheren Schritt mal zuallererst, dachte sich ein Käufer vermutlich, und hinterließ bei der Shopping-Plattform Zalando seinen Eindruck davon, wie dieses Kriterium bei demNike-Modell „AIR MONARCH IV - Sneaker low“ für ihn abschneidet. Er bewerterte den Schuh mit den vollen fünf von fünf Sternen, und verfasste außerdem folgenden Kommentar am 6. März 2020:

Witzige Zalando-Bewertung für Nike-Schuh: „Bin schon paarmal auf die Schnauze geflogen“

„Sehr guter Schuh. Die Sohlen sind am Anfang etwas rutschig. Bin also schon paarmal auf die Schnauze geflogen , als ich high war. Aber an sich ein sehr bequemer Schuh.“

Grundsolide Ehrlichkeit - was will man von Rezensionen im Internet mehr? Der Schuhbesitzer ahnt bei seinem Kommentar vermutlich nicht, dass er Käufer beeinflusst, die sich in einer ähnlichen Lebenswelt befinden wie er selbst, nämlich eine, bei der der sichere Gang bei Drogenkonsum von entscheidender Bedeutung sein kann.

Neue Zalando-Bewertung toppt die alte: „Ich hab hier mal gelesen, dass es einen bekifft öfter mal hinfetzt“

Folgender Kommentar vom 22. März 2020 findet sich auch in den über 3000 Bewertungen:

„Der Schuh ist mega schön.Ich hab hier mal gelesen, dass es einen bekifft öfter mal hinfetzt mit den Schuhen, aber ich muss sagen, mein Gang war sehr stabil, auch wenn ich dicht war.“ Dazu postete der Nutzer ein „Daumen hoch“-Emoji.

Auch hier wurde der Schuh übrigens mit den vollen fünf Sternen bewertet.

+ Der Kommentar (r.u.) auf der Zalando-Seite. © Screenshot Zalando

Die soziale Plattform Jodel entdeckte die Bewertungen, was einige erheiterte Kommentare folgen ließ. „Okay, ich musste lachen“, heißt es dort, und: „Das sind die wirklich relevanten Rezensionen aus dem echten Leben.“ Ein anderer Nutzer postete: „Bei sowas weißt du immerhin, dass die Bewertung kein Fake ist.“

