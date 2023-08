„Lebendig und zappelnd“: Ärzte entdecken acht Zentimeter langen Wurm bei Hirn-OP

Von: Vivian Werg

Eine Patientin klagt über Bauchschmerzen, Husten und Vergesslichkeit – was die Ärzte schließlich entfernen, ist ein weltweit einmaliger Fall.

Canberra – Diesen Tag werden die Ärzte im Krankenhaus von Canberra wohl nicht so schnell vergessen. Während einer Hirn-Operation findet eine Neurochirurgin im Gehirn ihrer 64-jährigen Patientin einen zappelnden parasitären Spulwurm.

Wie die britische Tageszeitung The Guardian berichtet, handele es sich bei dem entfernten Parasiten um die Spezies „Ophidascaris robertsi“, die, laut einer im Fachmagazin „Emerging Infectious Diseases“ veröffentlichten Studie, normalerweise nur in Pythons vorkomme. Bei dem spektakulären Fund soll es sich demnach um eine „neue Infektion handeln, die noch nie zuvor bei einem Menschen dokumentiert wurde“, zitiert der BBC Professor Sanjaya Senanayake, einen führenden Experten für Infektionskrankheiten des Canberra Hospitals und Mitautor der Studie. Zudem soll es auch der erste Fall sein, bei dem „das Gehirn einer Säugetierart betroffen sei“, heißt es weiter.

Unglaublicher Fund: in Australien entdecken Ärzte bei einer Hirn-Op einen lebendigen Wurm © Emerging Infectious Diseases/ dpa/ AAP

Ärzte nach der OP einig: bei dem Wurm handele es sich um einen einmaligen Fund

Die betroffene Patientin aus dem südöstlichen New South Wales, wurde erstmals Ende Januar 2021 in ihr örtliches Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie drei Wochen lang unter Bauchschmerzen und Durchfall gelitten hatte, gefolgt von ständigem trockenem Husten, Fieber und Nachtschweiß. Als 2022 bei der 64-Jährigen noch Vergesslichkeit und Depressionen hinzukamen, wurde sie in ein Krankenhaus in Canberra überwiesen.

Eine MRT-Untersuchung ihres Gehirns ergab dem Bericht zufolge Anomalien, die eine Operation erforderlich machten. „Neurochirurgen haben regelmäßig mit Infektionen im Gehirn zu tun, aber das war ein einmaliger Fund in ihrer Karriere. Niemand hatte damit gerechnet, so etwas zu finden“, sagte Senanayake gegenüber The Guardian. Die Ärzte beschrieben den Wurm als „lebendig und zappelnd“.

Patientin vermutlich über einheimische Gräser infiziert

Die behandelnden Ärzte und Wissenschaftler vermuten, dass die Betroffene sich über die einheimischen Gräser, die sie zum Kochen sammelt, infiziert hat. Sie wohne laut der britischen Tageszeitung in der Nähe eines von Teppichpythons bewohnten Seegebiets. Dieser könnte die Parasiten-Eier über seinen Kot in das Gras abgegeben haben.

Die Patientin erhole sich gut, wird jedoch weiterhin regelmäßig überwacht. Laut den Ärzten müsse sie auch gegen andere Larven behandelt werden, die möglicherweise andere Teile ihres Körpers, wie die Leber, befallen haben. Zudem untersuchen Forscher, ob eine vorbestehende Krankheit, die ihr Immunsystem geschwächt hat, dazu geführt haben könnte, dass sich die Larven festgesetzt haben. Erst kürzlich warnten deutsche Gesundheitsämter vor unsichtbare Parasiten beim Baden in Seen, die sich blitzschnell in die Haut bohren können.

Die Gefahr einer Übertragung von Krankheiten über Tiere wird immer größer

Nach Angaben der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention stammen drei Viertel der neuen oder neu auftretenden Infektionskrankheiten bei Menschen von Tieren. Der Fall verdeutliche laut Senanayake einmal mehr, „die Gefahr der Übertragung von Krankheiten und Infektionen von Tieren auf den Menschen. Vor allem, weil Menschen und Tiere immer enger zusammenleben und sich ihre Lebensräume immer mehr überschneiden“, so der Experte.

Mit dem derzeitigen Wetterumschwung sind zahlreiche Menschen krank – das liegt aber vor allem an mehreren Vieren, die momentan im Umlauf sind. (Vivian Werg)