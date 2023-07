ZDF-Urgestein Theo Koll hört auf: Sender verliert beliebten Moderator nach 33 Jahren

Gesicht der „Sommerinterviews“

Die ZDF-Zuschauer müssen sich von einem langjährigen Moderator verabschieden. Theo Koll beendet seine Karriere beim Öffentlich-Rechtlichen. Die Nachfolge steht bereits fest.

Dortmund – ZDF-Urgestein Theo Koll (65) verlässt den Mainzer Sender. Der Moderator und Journalist war jahrzehntelang eines der beständigen Gesichter des Öffentlich-Rechtlichen. Die Nachfolge ist bereits geklärt, wie das ZDF am Freitag (7. Juli) mitteilt.

TV-Moderator und Journalist Theo Koll verbrachte seine Karriere beim ZDF

Er ist einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands – ausgezeichnet mit mehreren Preisen, darunter auch die Goldenen Kamera und der Deutsche Fernsehpreis. Theo Koll hat eine beachtliche Karriere hinter sich, die der Journalist größtenteils beim ZDF verbrachte.

Nach seiner Tätigkeit für den NDR wechselte Koll 1990 zum ZDF-Studio Bonn und übernahm schon kurz darauf die Leitung des Auslandsstudios in London. Nach seiner Arbeit als Moderator des Magazins „Frontal 21“, präsentierte er unter anderem bis 2010 das „auslandsjournal“ und bis 2014 das „Politbarometer“, berichtet RUHR24.

Auf die Leitung des Auslandsstudios Paris folgte 2019 die leitende Position des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin. Parallel dazu moderiert Theo Koll gemeinsam mit Shakuntala Banerjee die Politsendung „Berlin direkt“ (mehr Promi-News auf RUHR24).

ZDF-Legende Theo Koll geht in Rente – Nachfolge steht fest

Diese Karriere kommt am Ende des Jahres 2023 zum Stillstehen. Die ZDF-Legende verabschiedet sich in den Ruhestand. Theo Koll führt, laut tvspielfilm.de, im Sommer 2023 zum letzten Mal durch die ZDF-“Sommerinterviews“, bevor er sich im Dezember von dem TV-Sender verabschiedet.

Aber wer tritt die Nachfolge des ZDF-Urgesteins an? Die Leitung des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin übernimmt ab dem 1. Dezember die Journalistin Diana Zimmermann. Sie war zuvor als Korrespondentin in Peking und London tätig.

Jobwechsel bei ZDF-Studio-Leitern – internationale Plätze wechseln

Durch die siebenjährige Leitung des ZDF-Studios in London kann die 52-Jährige bereits viel Erfahrung vorweisen und wird in Berlin „neue, wichtige Impulse in einer politisch spannenden Zeit setzten“, so ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.

Der ZDF-Job-Wechsel geht allerdings auch international weiter. So übernimmt der aktuelle Leiter des ZDF-Studios New York, Johannes Hano, die Leitung des Studios in Singapur. Derzeitiger Singapur-Studio-Leiter, Normen Odenthal, wechselt dafür zum ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.

