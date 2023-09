FSME-Gefahr durch Zecken: Nur eine Stadt gilt als Risikogebiet

Zeckengefahr gibt es auch in NRW – doch nur in einer Region muss man laut RKI besonders aufpassen (Symbolbild). © Zoonar/Imago

Zecken können die Virus-Krankheit FSME übertragen. Wie Daten des Robert-Koch-Instituts zeigen, gelten in ganz NRW nur Solingen und das Umland als Risikogebiet.

Solingen – Zecken können FSME oder Borreliose übertragen – und so für Menschen ziemlich gefährlich sein. Vor allem Süddeutschland mit Bayern und Baden-Württemberg gilt als Risikogebiet. Daten des RKI zeigen: Auch in etwas nördlicheren Gegenden gibt es seit einigen Jahren mehr Fälle. In Nordrhein-Westfalen ist nur Solingen als Risikogebiet bekannt.

24RHEIN ordnet diese Erkenntnisse ein und berichtet, wie viele Fälle es dort in den letzten Jahren gab.