Zecken-Saison: Kokosöl schützt im Sommer vor den Blutsaugern

Von: Kilian Bäuml

Große Teile Deutschlands sind Risikogebiete für Zecken. Doch ein einfaches Hausmittel soll Schutz vor den Blutsaugern bieten.

Kassel – Wenn das Wetter gut ist, verbringen viele ihre Zeit am liebsten draußen. Doch dort lauern kleine Tierchen, die zur großen Gefahr werden kann: Zecken. Sie können Krankheiten wie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen, deshalb wird bundesweit auf Zeckengebiete hingewiesen. In diesem Jahr hat das Robert Koch-Institut (RKI) sogar drei neue FSME-Risikogebiete ausgewiesen. Doch das ist nicht das einzige, was Zecken gefährlich macht.

Aufgrund der heißen Sommer und milden Winter breiten sich in Deutschland inzwischen tropische Zecken aus, die noch größer und gefährlicher sind als die hier heimischen. Doch mit einem einfachen Hausmittel kann man sich vor den Blutsaugern schützen: Kokosöl.

Kokosöl schützt vor Zecken: Ein Inhaltsstoff vertreibt bis zu 100 Prozent der Zecken

Kokosöl ist in vielen Pflegeprodukten eine beliebte Zutat und soll zum Beispiel gegen trockene und rissige Haut helfen. Es soll jedoch nicht nur pflegend sondern auch schützend wirken und Zecken abwehren. Das liegt an der Laurinsäure, die sich im Kokosöl befindet und nachweißlich wirksam gegen Zecken ist, berichtet das Wissensmagazin Geo.

In Deutschland gibt es zahlreiche Gebiete, in denen vor Zecken gewarnt wird. © Julian Stratenschulte/dpa

Wegen seiner hohen Konzentration an Laurinsäure wird am besten kaltgepresstes, unraffiniertes Kokosöl verwendet. Bereits zehnprozentige Laurinsäure konnte in einer Studie der FU Berlin bewirken, dass sich zwischen 81 und 100 Prozent der Zecken von einer Testoberfläche zurückzogen.

Kokosöl mit anderen Mitteln kombinieren – Schutz während der Zecken-Saison

Kokosöl als natürliches Hausmittel gegen Zecken zu verwenden, ist demnach durchaus hilfreich. Da die Wirkung von Kokosöl gegen Zecken jedoch von unterschiedlichen Faktoren abhängt und nicht immer konstant ist, sollten auch andere Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Der NDR empfiehlt auch folgende Maßnahmen:

In der Natur am besten lange Hosen und Ärmel tragen. Dazu gehört auch, offene Stellen möglichst zu verschließen. Oberteile werden am besten in die Hose und die wiederum in die Socken gestopft.

Auf heller Kleidung sind die Zecken nach einem Aufenthalt im Freien am besten sichtbar.

Nachdem man zurück aus der Natur kommt, sollte man sich gründlich am ganzen Körper nach Zecken absuchen. Sie können sich auch an Stellen wie Achseln, Bauchnabel, Intimbereich oder auf der Kopfhaut befinden.

Nicht nur Kokosöl schützt vor Zecken - Mediziner empfehlen eine Impfung

Natürlich hilft nicht nur Kokosöl gegen Zecken, Mediziner empfehlen eine Impfung, um sich während der Zecken-Saison zu schützen. Diese gibt es beispielsweise bereits für FSME. Zecken lauern nicht nur in Wäldern und auf Wiesen, auch im eigenen Garten können sie sich aufhalten. Es gibt jedoch Pflanzen, mit denen sich Zecken vertreiben lassen. (kiba)