Porzellanfabrik in Vollbrand: Video zeigt Flammenmeer

Von: Marcel Prigge

Sieben Hallen einer Porzellanfabrik im Landkreis Friesland fingen am Donnerstagabend, 29. Juni 2023, Feuer. Ein Großaufgebot der Feuerwehr bekämpfte die Flammen bis in den Freitagmorgen. © Steve Hamann/dpa

Ein Großfeuer ist in einer Porzellanfabrik in Varel ausgebrochen. 250 Feuerwehrleute versuchen, sieben Hallen zu löschen. Ein Video zeigt das Flammenmeer.

Varel – Zu einem Großbrand, bei dem rund 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr versucht haben, sieben Hallen einer Porzellanfabrik zu löschen, ist es am Donnerstagabend, 29. Juni, in Varel (Landkreis Friesland) in Niedersachsen gekommen. Die entstandene Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen gewesen. Ein Video auf Twitter zeigt die Flammensäule.

Sieben Hallen von Porzellanfabrik in Vollbrand: Video zeigt Flammenmeer

Das Feuer brach nach Angaben der Polizei am Abend auf dem Firmengelände des Unternehmens „Friesland Porzellan“ aus. Anwohner in der Nähe wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch sollte sich dem Feuer nicht genähert werden, „Schaulustige sind vor Ort nicht erwünscht“, schrieb die Feuerwehr in den Sozialen Medien.

In diesen zeigt ein Video die Zerstörungskraft des Flammenmeers. Eine Halle steht komplett in Vollbrand, dichter, schwarzer Rauch steigt auf. Im Vordergrund besprechen sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Großbrand in Varel: Landwirte helfen bei der Brandbekämpfung – Nachlöscharbeiten bis Freitagmorgen

Um gegen das Feuer anzukämpfen, halfen am Abend auch Landwirte mit ihren Traktoren und Wassertanks bei den Löscharbeiten. Auch wurden Teile der noch nicht brennenden Hallen werden eingerissen, um eine Brandschneise gegen die Ausbreitung des Feuers zu schlagen.

Nach Informationen des NDR Niedersachsen sei der Brand mittlerweile unter Kontrolle gebracht worden. Nachlöscharbeiten werden den gesamten Freitagvormittag über andauern. Insgesamt seien bis zu 250 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist bislang unklar.