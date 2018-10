Ende der Zeitumstellung: Fünf Dinge, die wir dann vermissen werden

In der Nacht zu Sonntag werden die Uhren wieder umgestellt. Doch mit Sommer- und Winterzeit soll bald Schluss sein. Diese fünf Dinge würden wir vermissen, wenn es die Zeitumstellung nicht mehr gibt.

1. Laue Sommerabende im Hellen

Daran denken die meisten, wenn sie an die Zeitumstellung denken. Darum haben vor wenigen Monaten 4,6 Millionen Menschen an einer Online-Umfrage der Europäischen Union (EU) über Sommer- und Winterzeit teilgenommen. 84 Prozent waren gegen die Umstellung, die allermeisten votierten für eine ewige Sommerzeit.

Es ist ja auch zu schön, wenn die Sonne Ende Juni erst um viertel vor zehn untergeht und es gefühlt erst kurz vor Mitternacht richtig dunkel ist. Allerdings: Die Sommerzeit ist nur ein Ausnahmezustand. Würde die Zeitumstellung tatsächlich abgeschafft, wie es EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker angekündigt hat, wäre es nur logisch und folgerichtig, die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) gelten zu lassen, die nichts anderes als die Winterzeit ist, wie sie im Volksmund heißt. Und dann wären die schönen Sommerabende eine Stunde weniger lang hell.

2. Tageslicht vor Arbeitsbeginn im Winter

Daran verschwenden die Sommerzeit-Fans derzeit keinen dunklen Gedanken. Im Fall einer Abschaffung der Winterzeit würde die Sonne in unserer Region Ende Dezember erst um halb zehn aufgehen. Für Kinder würde der Schulweg im Dunkeln noch unsicherer. Und Millionen arbeitende Menschen würden über Monate hinweg ohne Tageslicht ihr Werk beginnen. Das kann aufs Gemüt schlagen - und zwar nicht nur bei Menschen, die jetzt schon unter Winterdepressionen leiden. Der Berliner Schlafforscher Dieter Kunz sagt darum: "Die Abschaffung der Zeitumstellung ist auf Dauer nicht gesund."

3. Die Diskussion über die Frage, ob man nun eine Stunde länger oder weniger schlafen kann

Jedes Jahr Ende März sowie Ende Oktober rätseln viele, in welche Richtung sie die Uhr nun stellen sollen und was das für sie bedeutet. Die Diskussion darüber ist längst eine Art "Dinner for One" geworden. Darum noch einmal: Am letzten Sonntag im März wird die Uhr eine Stunde vorgestellt. Wir müssen mit einer Stunde weniger Schlaf auskommen. Am letzten Sonntag im Oktober werden die Zeiger wieder zurückgedreht. Wir können eine Stunde länger im Bett bleiben. Das kommt zum Beispiel den Startern beim Frankfurt-Marathon zugute, der stets am Tag nach der Umstellung im Oktober stattfindet. Es kann zwar vorkommen, dass man eine Stunde zu früh aufsteht, aber wer den Start verpennt, der hat den Schuss nun wirklich nicht gehört. Hier beantworten wir alle weiteren Fragen zur Zeitumstellung.

4. Einen Grund, warum wir schlecht drauf sind

Nach jeder Zeitumstellung heißt es, der Biorhythmus sei hinüber. Der Körper würde monatelang brauchen, um darüber hinwegzukommen. Die gleichen Menschen reisen aber auch sehr gern nach London, wo sie nach der Ankunft die Uhr ebenfalls eine Stunde zurückdrehen müssen, aber nie einen Jetlag bekommen. Komisch. Ohne Zeitumstellung hätten wir jedenfalls ein Alibi weniger. Machen wir dann Anfang April oder Anfang November mal wieder einen blöden Fehler oder haben einfach schlechte Laune, könnten wir nicht mehr sagen: Die EU mit ihrer doofen Zeitumstellung ist schuld.

5. Die europäische Einigung

Man kann über manchen Bürokratismus der EU sicher schimpfen, aber die europäische Gemeinschaft hat unser aller Leben in so vielen Dingen besser gemacht. Vor Reisen in viele Länder müssen wir kein Geld mehr wechseln, das EU-Parlament setzt gegen den Willen vieler nationaler Regierungen strenger Abgaswerte durch, so dass wir sauberere Luft einatmen können, und bislang hatten wir dank der Uhrenumstellung eine relativ einheitliche Zeitzone mit nur wenigen Ausnahmen.

Die könnten bald zur Regel werden, wenn nach der Abschaffung der Zeitumstellung jedes Land das macht, was es will. Österreich hat sich jetzt schon für die ganzjährige Sommerzeit ausgesprochen. Deutschland könnte die Winterzeit wählen. Portugal will beim Wechseln bleiben. Europa wird so zum Flickenteppich, was kein schönes Symbol wäre in diesen schwierigen Zeiten für die Demokratie. Womöglich werden wir Ende nächsten Jahres sagen, wenn die Umstellung abgeschafft wurde: Früher war nicht alles besser, aber das mit der Zeit auf jeden Fall.

