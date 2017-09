Zigtausende Haushalte betroffen: Unitymedia verschiebt Sender-Neuregelung

Ein schwarzer Fernseh-Bildschirm bleibt Kabelkunden von Unitymedia in der Region noch eine Woche erspart.

Nach erheblichem Ärger, den der Kabelnetzbetreiber in Nordrhein-Westfalen hatte, wird die für Dienstag, 5. September, geplante Umstellung der Senderbelegung beim Kabelfernsehen in Hessen auf die Nacht zum 12. September verschoben. In Kassel sind beispielsweise 44.000, im Landkreis Kassel 46.000, in Waldeck-Frankenberg rund 10.000 Haushalte davon betroffen.

Viele Kunden werden nach der Umstellungsaktion ihre Lieblingssender nicht mehr finden. Dazu muss dann ein neuer Sendersuchlauf gestartet werden. Vor allem viele ältere Menschen, die ratlos in die Röhre gucken, werden dabei die Hilfe von Fachleuten aus Handel und Handwerk brauchen.

Bei der bisher größten Senderneuordnung hatte Unitymedia die Frequenzumstellung in der vergangenen Woche in Nordrhein-Westfalen offenbar unterschätzt. Jetzt wird technisch nachgearbeitet. Bei der Umstellung in Hessen in der Nacht zum kommenden Dienstag soll dann alles klappen, sagt Unitymedia-Sprecher Helge Buchheister.

Grund für die veränderten Sendeplätze: Unitymedia räumt auf. Nachdem im Juni dieses Jahres das analoge TV-Signal abgestellt wurde, gibt es nur noch digitale und viel mehr Programme. Denn der Platz für einen analogen Fernsehkanal im Kabel reicht für 14 digitale Programme in Normalqualität oder für sechs bis sieben HD-Programme. Die sorgen auf großen und hochauflösenden Fernsehschirmen für ein perfektes Bild.

Um das TV-Kabel zukunftsfähig auch für Internet und Telefonie zu machen, wird das Frequenzband aufgeräumt. Unitymedia betreibt die Kabelnetze in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Wer Fernsehen über eine Satelliten-Schüssel oder per Internet schaut, ist von der geplanten Umstellung im Kabelnetz nicht betroffen.

