Zu viele Unfälle: Gemeinde in Bayern engagiert Wunderheiler – der stellt „linksdrehende Wasseradern“ fest

Von: Felix Herz

Eine Gemeinde in Bayern wusste nicht weiter: Zu viele Unfälle ereigneten sich auf der örtlichen Bundesstraße. Nichts half – daher engagierte man schließlich einen Wunderhelfer. Der kannte die Lösung für das Problem. © Screenshot extra 3 / YouTube

Es waren zu viele Unfälle in Willmering, und nichts half dagegen. Also engagierte die Gemeinde einen Wunderheiler – und der hatte direkt die Lösung für das Problem.

Willmering – Manche Geschichten sind zu komisch, um erfunden zu sein. Und genau diese greift die Satire-Sendung „extra 3“ des NDR in der Sektion „realer Irrsinn“ auf. In einer Ausgabe der Sendung aus dem Jahr 2016 ging es um eine Gemeinde in Bayern, die ein Unfall-Problem hatte – und auf, gelinde gesagt, unkonventionelle Methoden zurückgriff, um dem Herr zu werden.

„Realer Irrsinn“ zeigt: Wunderheiler geht in Bayern gegen Unfälle vor

In Willmering, Landkreis Cham, hatte man ein Problem. Das zeigt der Satire-Beitrag der NDR-Sendung „extra 3“. Auf der örtlichen Bundesstraße ereigneten sich Unfälle am laufenden Band. Und nichts half – von Überholverboten bis zu Tempolimits brachte nichts den ersehnten Erfolg. Also musste man sich kreativere Lösungen für die Unfall-Straße einfallen lassen. Und dann hatte man die Idee: Die Gemeinde engagierte einen Wunderheiler.

Dieser ging die Bundesstraße mit einer Wünschelrute ab und fand auf einer drei Kilometer langen Strecke auch direkt die Ursache für die mysteriöse Unfallhäufung: „Wie ich mit der Wünschelrute hier langgegangen bin, spürte ich linksdrehende Wasseradern, die erheblich den Verkehr stören“, erklärt der Wunderheiler in dem „Realer Irrsinn“-Beitrag.

Wunderheiler hängt „Unfallvermeidungs-Kugel-Antennen“ auf

Diese „linksdrehenden Wasseradern“ seien für Autofahrer „verdammt gefährlich“, denn sie würden in die Fahrzeuge gelangen und dort die „Ablenkbarkeit erhöhen bis zum Sekundenschlaf“. Doch der Wunderheiler hat auch eine Lösung parat. Nachdem er die betreffenden Stellen markiert hatte, hängte er „Unfallvermeidungs-Kugel-Antennen“ auf. Diese würden die störenden Strahlungen einfangen und neutralisieren.

Der örtliche Bürgermeister zeigt sich am Ende des Beitrags verzweifelt optimistisch, meint: „Vielleicht hilf‘s ja doch was, weil mit dem anderen Latein waren wir am Ende.“ Weitaus positiver gestimmt ist dagegen der Wunderheiler. Ihm zufolge wird „diese Technik in 10, 20 Jahren ganz normal sein“. (fhz)

