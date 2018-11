Schweres Zugunglück! Bahn entgleist - ein Toter und mehrere Verletzte

Zugunglück in Spanien: Eine Bahn ist bei Barcelona entgleist.

Schlimmer Unfall in Spanien: Ein Zug ist bei Barcelona entgleist. Ein Mensch verlor dabei sein Leben.

Barcelona - Bei Barcelona ist am Dienstagmorgen ein Nahverkehrszug entgleist. Ein Mensch sei bei dem Unfall ums Leben gekommen, sechs weitere seien verletzt worden, berichtete das spanische Fernsehen unter Berufung auf die Einsatzkräfte.

Zug bei Barcelona entgleist: Erdrutsch soll verantwortlich für schweren Unfall sein

Etwa 150 weitere Passagiere blieben unverletzt, als zwei der sechs Waggons aus den Gleisen sprangen. Nach Angaben des spanischen Zivilschutzes soll ein Erdrutsch verantwortlich sein.

Das Unglück geschah zwischen den katalanischen Städten Terrassa und Manresa. Feuerwehr, Polizei und Ärzte waren im Einsatz, um den Betroffenen zu helfen. Der Zugverkehr wurde zunächst unterbrochen.

Weitere schwere Zugunfälle

Zuletzt ist es zwischen Siegburg und Köln zu einem Zugunglück gekommen. Ein ICE mit 500 Passagieren musste wegen einer Rauchentwicklung nothalten. Mehrere Menschen wurden bei dem Feuer verletzt.

Nach dem schweren Zugunglück in Bad Aibling bekommt die Witwe eines der beiden Lokführer, die bei dem Zugunglück in Bad Aibling gestorben sind, von der Bahn künftig eine Rente, wie tz.de* berichtet.

Nach dem Zugunglück in Taiwan besteht "ein starker Verdacht", dass der Zugführer maßgeblich Schuld an dem Unglück trage. Er soll zu schnell an einer Kurve gefahren sein. Bei dem Unfall wurden 18 Menschen getötet und 170 verletzt.

In Indien feierten gläubige Hindus feiern ein Fest. Wegen des Feuerwerks hören sie den heranfahrenden Zug nicht. Über 60 Menschen sterben bei dem Zugunglück. Die Bahn weist jede Verantwortung zurück.

dpa

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.