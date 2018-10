Tragisches Zugunglück in Indien: Mindestens 50 Todesopfer - Menschen standen wegen Feuerwerk auf den Schienen

Tragisches Zugunglück in Indien: Um ein Feuerwerk auf dem Hindu-Fest richtig sehen zu können, stellten sich viele Zuschauer auf die Schienen. Mindestens 50 Todesopfer werden bislang vermutet.

Amritsar/Indien - Bei einem Zugunglück in Indien sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 Menschen wurden nach Polizeiangaben getötet, als ein Zug am Freitag im nördlichen Staat Punjab in Teilnehmer eines Hindu-Festes raste. Demnach standen die Menschen in Amritsar auf den Schienen, um ein Feuerwerk zu sehen. Wegen des lauten Feuerwerks hätten sie den herannahenden Zug nicht hören können.

Die Regierung von Punjab ordnete eine Untersuchung des Unglücks an. In Indien kommt es alljährlich zu zahlreichen Zugunglücken, durchschnittlich sterben dabei fast 15.000 Menschen pro Jahr. In dem Land gibt es hunderte ungesicherte Bahnübergänge.

AFP

Rubriklistenbild: © dpa / Pat - AFTAB ALAM SIDDIQUI (Symbolbild)