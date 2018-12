Zwei Leichen in Mannheim gefunden

Ein 76-Jähriger wird tot in seiner Wohnung gefunden. Wenig später findet die Polizei seine Ehefrau – ebenfalls tot! Die Polizei hat einen schrecklichen Verdacht.

Mannheim - Am frühen Freitagabend (14. Dezember) wird ein 76-jähriger, stark pflegebedürftiger Mann gegen 18 Uhr von Nachbarn tot in seiner Wohnung im Stadtteil Seckenheim aufgefunden.

Denn wo sich seine 66-jährige Frau zu diesem Zeitpunkt aufhält, ist nicht bekannt. Sie ist offenbar mit dem Auto ihres Mannes unterwegs. Eine Fahndung verläuft zunächst ohne Ergebnis.

Doch gegen 3 Uhr am Samstagmorgen findet eine Polizeistreife schließlich das Auto im Stadtteil Hochstätt und im Auto auch die 66-Jährige – tot! Erste kriminaltechnische Untersuchungen in der Wohnung und am Auto sind bereits durchgeführt.

