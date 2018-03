Zwei Tote bei Absturz einer Propellermaschine in Hessen

Es war in Worms gestartet

Das abgestürztes Propellerflugzeug schlug auf einem Feld nahe der A5 auf.

Beim Absturz eines Propellerflugzeugs sind am Samstag in Südhessen zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug schlug in der Nähe der Autobahn 5 auf.