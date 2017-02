Zwei Türsteher vor Berliner Diskothek angeschossen

Berlin - Zwei Türsteher sind in Berlin-Schöneberg vor einer Diskothek angeschossen worden. Die Täter sind flüchtig.

Zwei Türsteher sind in Berlin vor einer Diskothek angeschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, gaben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag aus einem Fahrzeug heraus mehrere Schüsse auf den Eingang der Disco ab. Die beiden Türsteher im Alter von 26 und 36 Jahren wurden an den Beinen getroffen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Auch ein vorbeifahrendes Auto eines Unbeteiligten bekam Schüsse ab, weil die Täter von der gegenüberliegenden Seite der Straße zielten. Dort lagen später mehrere Hülsen. Tatortmarkierungen waren zu sehen. Der Fahrer des getroffenen Wagens sowie eine weitere Person in dem Fahrzeug blieben unverletzt.

Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Täter entkamen unerkannt. Den Club „Havanna“ gibt es seit 1997. Er ist bekannt für Salsa- und Black-Music-Partys.

Die Tat erinnert an tödliche Schüsse, die im Jahr 2013 auf einen Türsteher vor einem anderen Berliner Club abgegeben wurden. Das Opfer stand allein vor dem Club, als vier Schüsse fielen. Drei Rocker wurden vor dem Landgericht wegen Mordes angeklagt, im vergangenen Jahr aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Türsteher galt als friedfertig und soll keine Verbindung in die Rocker-Szene gehabt haben. Die Tat ist weiter ungeklärt.

